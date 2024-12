फिल्म निर्माता एटली (Atlee) हाल ही में नेटफ्लिक्स शो द ग्रेट इंडिया कपिल शो (The Great Indian Kapil Show) में वरुण धवन(Varun Dhawan), वामिक गब्बी (Wamika Gabbi) और कीर्ति सुरेश (Keerthy Suresh) समेत मूवी बेबी जॉन (Baby John) का प्रमोशन करने पहुंचे थे. इस दौरान सभी कलाकारों ने जमकर मस्ती और मजाक किया. हालांकि शो के दौरान कपिल शर्मा (Kapil Sharma) ने मजाक में फिल्म निर्माता से एक ऐसा सवाल पूछ लिया, जो कि उनके लुक से जुड़ा था. कपिल शर्मा के रेसिस्ट सवाल के बाद सोशल मीडिया पर लोग कपिल शर्मा पर काफी नाराज हो रहे हैं.

दरअसल, सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है. इस वीडियो में दिखाया जाता है कि कपिल शर्मा एटली से कहते हैं, '' क्या कभी ऐसा हुआ है कि आप किसी स्टार से मिलने गए हैं और उन्होंने आपको नहीं पहचाना? क्या उन्होंने पूछा है कि एटली कहां है? इस सवाल को सुनकर एटली हैरान हो गए थे और उन्होंने इसके बाद सवाल का जवाब देते हुए कहा, '' सर एक तरह से मैं आपका सवाल समझ गया हूं. मैं जवाब देने की कोशिश करूंगा. मैं एआर मुरुगादास सर का बहुत आभारी हूं क्योंकि उन्होंने मेरी पहली फिल्म बनाई. उन्होंने स्क्रिप्ट मांगी, लेकिन उन्होंने यह नहीं देखा कि मैं कैसा दिखता हूं और मैं इसके लिए सक्षम हूं या नहीं, लेकिन मेरा स्टोरी नेरेशन पसंद आया. दुनिया को यह देखना चाहिए कि हमें दिखावे से नहीं, दिल से फैसला करना चाहिए.

Kapil Sharma subtly insults Atlee's looks?



Atlee responds like a boss: Don't judge by appearance, judge by the heart.#Atlee #KapilSharma pic.twitter.com/oSzU0pRDS4