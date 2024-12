कपिल शर्मा (Kapil Sharma) अपने शानदार कॉमेडी के लिए जाने जाते हैं. हाल ही में उनके नेटफ्लिक्स (Netflix) शो द ग्रेट इंडिया कपिल शो (The Great India Kapil Show) में फेमस साउथ डायरेक्टर एटली (Atlee) अपनी बेबी जॉन (Baby John) फिल्म की स्टारकास्ट वरुण धवन (Varun Dhawan), वामिका गब्बी (Wamika Gabbi) और कीर्ति सुरेश (Keerthy Suresh) के साथ पहुंचे थे. जहां पर कपिल शर्मा ने एटली से उनके लुक को लेकर एक सवाल पूछा, जिसके बाद सोशल मीडिया पर कॉमेडियन बुरी तरह से ट्रोल हो गए. वहीं, अब इसको लेकर कपिल ने रिएक्ट किया है.

दरअसल, लगातार हो रही ऑनलाइन ट्रोलिंग का सामना करने के बाद कपिल शर्मा ने एक्स पर एक पोस्ट शेयर किया है और उन्होंने एटली के लुक पर किसी भी तरह का कमेंट करने से इनकार किया है और कॉमेडियन ने नफरत न फैलाने की रिक्वेस्ट की है. उन्होंने ट्विटर पर लिखा- डियर सर, क्या आप प्लीज मुझे समझा सकते हैं कि कब और कहां मैंने इस वीडियो में लुक्स के बारे में बात की थी? प्लीज सोशल मीडिया पर नफरत न फैलाएं. थैंक्यू. (दोस्तों देखें और खुद निर्णय लें, भेड़ की तरह किसी के ट्वीट को फॉलो न करें).

Dear sir, can you pls explain me where n when I talked about looks in this video ? pls don’t spread hate on social media 🙏 thank you. (guys watch n decide by yourself, don’t follow any body’s tweet like a sheep). https://t.co/PdsxTo8xjg