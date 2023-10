Kangana Ranaut की फिल्म Tejas का ये सीन देखकर इमोशनल हुए CM Yogi, सामने आईं तस्वीरें

डीएनए हिंदी: बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत (Kangana Ranaut) इन दिनों अपनी फिल्म 'तेजस' (Tejas) 90 की वजह से सुर्खियों में बनी हुई हैं. ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास कमाल नहीं कर पाई है. हालांकि, इसे लेकर चर्चे खूब हो रहे हैं. कंगना ने लोगों से फिल्म देखने की अपील की तो कई लोग उनका मजाक उड़ाने लगे. वहीं, अब राम मंदिर पर आधारित ये फिल्म एक्ट्रेस ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (CM Yogi Adityanath) को दिखाई. 'तेजस' की इस स्पेशल स्क्रीनिंग पर कई पॉलिटिशियन्स शामिल हुए. इस स्क्रीनिंग की तस्वीरें कंगना ने शेयर की हैं और बताया है कि किस तरह सीएम उनकी फिल्म के एक सीन पर रो पड़े.

कंगना रनौत ने अपनी फिल्म 'तेजस' की स्पेशल स्क्रीनिंग की तस्वीरें शेयर करते हुए लिखा- 'आज सीएम योगी आदित्यनाथ के लिए 'तेजस' की स्क्रीनिंग रखी गई. ये फिल्म जवानों और शहीदों की जिंदगी पर आधारित है. आप पहली तस्वीर में देख सकते हैं कि महाराज जी 'तेजस' के आखिरी मोनोलॉग 'एक सैनिक क्या चाहता है' पर अपने आंसू नहीं रोक पाए. महाराज जी हमारे सैनिकों का साहस, शौर्य और बलिदान देख कर इतने भावुक हो गये की उनकी आंखें छलक आईं. धन्यवाद महाराज जी आपकी प्रशंसा और आशीर्वाद से हम धन्य हो गए'.

Today hosted a screening of #tejas a film based on a soldier / Martyr’s life for honourable Chief Minister @myogiadityanath ji

As you can see in the first picture Maharaj ji couldn’t hold back his tears in the last monologue of Tejas.

“ Ek soldier kya chahta hai”

महाराज जी… pic.twitter.com/WTYHuhRwYA