'Priyanka Chopra को करण जौहर ने बैन किया और शाहरुख ने उसे', पढ़ें विवाद पर और क्या बोलीं Kangana Ranaut

Kangana Ranaut ने प्रियंका चोपड़ा (Priyanka Chopra) को सपोर्ट करते हुए करण जौहर (Karan Johar) और शाहरुख खान (Shah Rukh Khan) पर निशाना साधा है.

डीएनए हिंदी: देसी गर्ल यानी प्रियंका चोपड़ा (Priyanka Chopra) ने हाल ही में अपने इंटरव्यू के दौरान शॉकिंग खुलासा किया है. एक्ट्रेस ने बताया कि आखिर क्यों उन्हें अपने करियर के पीक पर बॉलीवुड को छोड़ना पड़ा. इसे लेकर पीसी ने कहा कि उन्हें कॉर्नर कर दिया गया था. इतना ही नहीं, बॉलीवुड में उन्हें लेकर चल रही पॉलिटिक्स से वे तंग आ चुकी थीं. प्रियंका के इस खुलासे के बाद अब बॉलीवुड की क्वीन यानी कंगना रनौत (Kangana Ranaut) का रिएक्शन सामने आया है. कंगना रनौत ने प्रियंका को सपोर्ट करते हुए करण जौहर (Karan Johar) और शाहरुख खान (Shah Rukh Khan) पर निशाना साधा है.

क्या बोलीं कंगना रनौत?

मामले को लेकर कंगना ने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से पीसी को टैग करते हुए एक के बाद एक कई ट्वीट किए. अपने इन ट्वीट्स में क्वीन एक्ट्रेस ने कहा, 'प्रियंका ने बॉलीवुड को लेकर कहा है कि लोगों ने उनके खिलाफ गुट बना लिया था, उन्हें बुली किया गया और फिल्म इंडस्ट्री से निकाल दिया गया. यानी जिस महिला ने अपने दम पर सब हासिल किया, लोगों ने उसे ही भारत छोड़ने पर मजबूर कर दिया गया. हर कोई जानता है कि करण जौहर ने उन्हें बैन कर दिया था.'

This is what ⁦@priyankachopra⁩ has to say about bollywood, people ganged up on her, bullied her and chased her out of film industry” a self made woman was made to leave India. Everyone knows Karan Johar had banned her (1/2) https://t.co/PwrIm0nni5 — Kangana Ranaut (@KanganaTeam) March 28, 2023

यह भी पढ़ें- Priyanka Chopra ने बॉलीवुड छोड़ने पर तोड़ी चुप्पी, सालों बाद शॉकिंग खुलासे के साथ बयां किया दर्द

कंगना रनौत यहीं नहीं रुकीं, अपने बेबाक बयानों के लिए अक्सर सुर्खियां बटोरने वालीं एक्ट्रेस ने आगे कहा, 'मीडिया ने करण जौहर के साथ प्रियंका के मनमुटावों के बारे में खूब लिखा था क्योंकि करण जौहर की शाहरुख खान के साथ दोस्ती थी. फिर मूवी माफिया को तो हमेशा से ही कमजोर और आउटसाइडर्स की तराश रहती है, ऐसे में प्रियंका चोपड़ा के रूप में उसे सही पंचिंग बैग मिल गया. इसके बाद तो प्रियंका को इस हद तक हैरेस किया गया कि उन्हें तंग आकर भारत को छोड़कर जाना पड़ा.'

Media wrote extensively about her fall out with Karan Johar because of her friendship with SRK and movie mafia Cruella who is always looking for vulnerable outsiders saw a perfect punching bag in PC and went all out in harassing her to a point where she had to leave India. — Kangana Ranaut (@KanganaTeam) March 28, 2023

यह भी पढ़ें- Kangana Ranaut ने Aamir Khan को कहा 'बेचारा', बोलीं 'कैसे नाटक कर रहा है'

कंगना रनौत ने अपने अगले ट्वीट में लिखा, 'अमिताभ बच्चन और शाहरुख खान भी आउटसाइडर थे लेकिन उनके समय में इंडस्ट्री का कल्चर उतना खराब नहीं था. इसे करण जौहर जैसे लोगों ने खराब किया है. इस बेहूदा, ईर्ष्यालु और जहरीले इंसान को फिल्म इंडस्ट्री के कल्चर और वातावरण को बर्बाद करने के लिए जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए.'

This obnoxious, jealous, mean and toxic person should be held accountable for ruining the culture and environment of film industry which was never hostile to outsiders in the days of AB or SRK.His gang and mafia PR should be raided and held accountable for harassing outsiders. — Kangana Ranaut (@KanganaTeam) March 28, 2023

देश-दुनिया की ताज़ा खबरों Latest News पर अलग नज़रिया, अब हिंदी में Hindi News पढ़ने के लिए फ़ॉलो करें डीएनए हिंदी को गूगल, फ़ेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर.