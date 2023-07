Kajol ने Shah Rukh Khan से पूछ लिया Pathaan का असली कलेक्शन, फैंस ने यूं लगा दी एक्ट्रेस की क्लास

डीएनए हिंदी: काजोल (Kajol) इन दिनों अपनी सीरीज द ट्रायल के अलावा कई विवादों को लेकर सुर्खियों में बनी हुई हैं. 14 जुलाई को उनकी सीरीज द ट्रायल (The Trial) ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज हुई है, जिसे दर्शकों का अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है. वहीं इसके प्रमोशन के दौरान एक्ट्रेस ने कुछ ऐसा कह दिया है जिसको लेकर वो फिर से चर्चा में आ गई हैं. उन्होंने खुलासा किया कि वो शाहरुख खान (Shah Rukh Khan) से पठान (pathaan box office collection) के 'असली' बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में पूछना चाहती हैं. बस फिर क्या था किंग खान के फैंस ने उन्हें ट्रोल करना शुरू कर दिया.

इसी साल जनवरी में रिलीज हुई शाहरुख खान की फिल्म पठान ने कमाई के कई रिकॉर्ड तोड़ दिए. 4 साल बाद एक्टर ने इस फिल्म से शानदार कमबैक किया था. ये फिल्म बॉलीवुड की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्मों में से एक थी. दुनिया भर में इसने 1000 करोड़ रुपये के कलेक्शन को पार करते हुए इतिहास रच दिया था. हालांकि सोशल मीडिया पर अफवाहें थीं कि ये आंकड़ा झूठा है. अब काजोल के इस नए बयान ने चर्चा को हवा दे दी है.

लाइव हिंदुस्तान के साथ बात करते हुए काजोल से पूछा गया कि वो शाहरुख से क्या पूछना चाहती हैं, तो इसपर एक्ट्रेस ने हंसते हुए जवाब दिया 'पठान ने रियल में कितना कमाया?'. इसके बाद इस वीडियो ने लोगों का ध्यान खींच लिया. वैसे तो साफ जाहिर है कि एक्ट्रेस मजाक कर रही हैं पर कुछ लोगों ने उन्हें ट्रोल करना शुरू कर दिया.

किंग खान के फैंस का कहना है कि एक्ट्रेस को पठान की कमाई पर शक हो रहा है. वहीं कुछ यूजर्स का दावा है कि पठान के कलेक्शन के बारे में सभी दावे फेक हैं. इसको लेकर कमार आर खान ने भी वीडियो शेयर कर लिखा 'काजोल पठान बिजनेस का मजाक उड़ा रही हैं. मतलब अजय घर पर उससे इस बारे में चर्चा कर रहा होगा. शाहरुख खान ने फर्जी कलेक्शन दिया है. ये है बॉलीवुड का असली चेहरा.'

Kajol is making fun of #Pathaan business. Means Ajay must be discussing with her at home that @iamsrk has given fake collections. This is the real face of Bollywood. pic.twitter.com/12bvOIF4X7