Deepfake की शिकार हुईं Kajol, जानें क्या है कपड़े बदलने वाले अश्लील वीडियो की असलियत

Rashmika Mandanna क े बाद एक्ट्रेस Kajol भी Deepfake वीडियो की शिकार हो गई हैं. उनका एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसे देखकर लोग हैरान हैं.

डीएनए हिंदी: एक्ट्रेस रश्मिका मंदाना (Rashmika Mandanna) के बाद अब फिल्म इंडस्ट्री की एक और एक्ट्रेस डीपफेक (Deepfake) स्कैम की शिकार हो गई हैं. ये और कोई नहीं बल्कि साल की अभिनेत्री काजोल हैं. जिस तरह किसी लड़की के चेहरे पर रश्मिका का चेहरा चिपका कर वीडियो वायरल किया गया था, उसी तरह काजोल (Kajol Deepfake Video) का भी एक चौंकाने वाला वीडिया सामने आया है. ये बेहद अश्लील वीडियो है जिसमें नजर आ रही महिला कैमरे के सामने कपड़े बदलती दिखाई दे रही है. इस महिला के चेहरे पर AI टेक्नोलॉजी डीपफेक का इस्तेमाल करके काजोल का चेहरा लगा दिया गया है.

दरअसल, सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें एक महिला कैमरे के सामने अपने आउटफिट चेंज करती दिखाई दे रही है. इस महिला के चेहरे पर AI की डीपफेक तकनीकि की मदद से एक्ट्रेस काजोल का चेहरा चिपका दिया गया है. ये काम इतनी चालाकी से किया गया है कि असली-नकली का फर्क पहचानना मुश्किल हो रहा है. इस वीडियो में आइब्रोज की मदद से पता चल रहा है कि ये वीडियो असलियत में पूरी तरह फेक है. इसके साथ ही वीडियो में नजर आ रही असली महिला की पहचान भी हो गई है. ये महिला विदेशों में टिकटॉक की वजह से मशहूर है और इसका नाम Rosie है. ये महिला Get Ready With Me वीडियोज बनाती है. ये भी पढ़ें- रश्मिका मंदाना डीपफेक मामले में दिल्ली पुलिस ने दर्ज की FIR, लेटर लिख मांगी मेटा से मदद

बता दें कि काजोल से पहले इस तरह के स्कैम की शिकर एक्ट्रेस रश्मिका मंदाना भी हो चुकी हैं. भारतीय मूल की एक बिकिनी मॉडल जारा के चेहरे पर रश्मिका का चेहरा चिपका दिया गया था. लिफ्ट में एंट्री लेती इस महिला के चेहरे को देखकर भी बता पाना मुश्किल था कि ये वीडियो कितना फेक है. बाद में एक्ट्रेस ने इस पर रिएक्शन देते हुए जाहिर किया था कि वो किस कदर डर गई हैं. उन्होंने इस मामले में कानूनी कदम भी उठाए थे. हालांकि, अभी तक ये पता नहीं चल पाया है कि ये हरकत आखिर किसने की थी.

