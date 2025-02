प्रयागराज में इन दिनों महाकुंभ मेला 2025 लगा हुआ है. यहां पर दुनिया भर से हर हजारे श्रद्धालु संगम में डुबकी लगाने के लिए पहुंच रहे हैं. यहां तक कि फिल्मी सितारे भी संगम में डुबकी लगाने के लिए प्रयागराज पहुंच रहे हैं. इस मौके पर बॉलीवुड एक्ट्रेस जूही चावला (Juhi Chawla) भी पहुंची. उन्होंने मंगलवार को महाकुंभ में त्रिवेणी संगम में डुबकी लगाई और इसे उन्होंने अपने जीवन का सबसे खूबसूरत एक्सपीरियंस कहा.

दरअसल, जूही चावला ने एएनआई के साथ बात करते हुए कुंभ मेले को लेकर कहा, '' मैं अभी सभी से कह रही थी कि मेरी जिंदगी की सबसे खूबसूरत सुबह आज थी. आज हम यहां पर प्रयागराज में, महाकुंभ में आए सुबह 7 या 7.30 बजे. सूरज उगा था, ठंडी ठंडी धूप थी, सुंदर पानी और इतने लोग, इतनी श्रद्धा के साथ. ये सब जो स्नान हो रहा है, फिर हम भी स्नान करने गए. शीतल पानी, वहां बहुत मजा और हटने का मन नहीं हो रहा था. मैं चा रही थी वहीं रह जाऊं. बहुत खूबसूरत था. मैं पुलिस और उन सभी को धन्यवाद देती हूं, जिन्होंने इतनी अच्छा व्यवस्था की है.

She says, "This morning has been the most beautiful morning in my life...I took a holy dip in the Sangam. I didn't want to leave that place. It was an amazing and beautiful experience. I thank the police and… pic.twitter.com/OHrqyJNmyB