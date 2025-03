अभिनेता जॉन अब्राहम (John Abraham) की नई फिल्म 'द डिप्लोमैट' (The Diplomat) शुक्रवार (14 मार्च) रिलीज हो रही है. रिलीज से पहले जॉन अब्राहम ने गुरुवार को विदेश मंत्री जयशंकर से मुलाकात की और कूटनीति, फुटबॉल, पूर्वोत्तर और आगामी फिल्म पर चर्चा की. इस फिल्म को शिवम नायर ने डायरेक्ट किया है.

जयशंकर ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, 'जॉन अब्राहम के साथ उनकी नई फिल्म ‘द डिप्लोमैट’ पर एक दिलचस्प बातचीत. साथ ही फुटबॉल और पूर्वोत्तर पर भी चर्चा हुई.' विदेश मंत्री ने पोस्ट कुछ तस्वीरें भी शेयर कीं. जिनमें दोनों 9 नंबर की एक टीशर्ट को पकड़े देखा जा सकता है. जॉन ने ब्लैक कलर की टीशर्ट पहन रखी है.

जॉन अब्राहम ने इन तस्वीरों को पोस्ट करते हुए लिखा, ‘एक ऐसे व्यक्ति से मिलना खुशी और सम्मान की बात थी, जिसका मैं अनुसरण करता हूं. हमने कूटनीति, पूर्वोत्तर और फुटबॉल के अलावा कई अन्य चीजों पर चर्चा की.’

An interesting conversation with @TheJohnAbraham on his new movie The Diplomat. As also on football, the North East and our respective worlds. pic.twitter.com/BGQbzgcmb1