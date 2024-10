आलिया भट्ट (Alia Bhatt) और वेदांग रैना (Vedang Raina) स्टारर फिल्म जिगरा (Jigra) आज सिनेमाघरों में रिलीज हो गई है. इस फिल्म को दर्शकों का मिला जुला रिएक्शन देखने को मिला है.

आलिया भट्ट (Alia Bhatt) और वेदांग रैना (Vedang Raina) स्टारर फिल्म जिगरा (Jigra) आज सिनेमाघरों में रिलीज हो गई है. इस फिल्म में वेदांग और आलिया ने भाई-बहन का रोल अदा किया है. फिल्म एक धमाकेदार एक्शन ड्रामा है. इस फिल्म का निर्देशन वासन बाला ने किया है. फिल्म जैसा कि रिलीज हो गई है और इसके बाद से दर्शक अपने रिएक्शन ट्विटर पर पोस्ट करते हुए नजर आ रहे हैं. तो चलिए एक नजर डालते हैं दर्शकों के रिएक्शन पर कि उन्हें ये फिल्म कैसी लगी.

ट्विटर पर एक यूजर ने लिखा- आलिया भट्ट के करियर की बेस्ट परफॉर्मेंस. उसके एक्सप्रेशन्स और एक्टिंग शानदार. हेट्स ऑफ टू वासन बाला. एक विशाल हिट. जिगरा.

दूसरे यूजर ने लिखा- जिगरा रिव्यू. यह बेहद इमोशनल कर देने वाली है. फिल्म आपको एक इमोशनल रोलर कोस्टर पर ले जाती है, एक ऐसी कहानी के साथ जो आपके दिल को छू जाती है. आलिया भट्ट का किरदार सच्चा है. उनके रोल के सफर में दर्द, ताकत और लचीलेपन है. निर्देशन शानदार है और सिनेमैटोग्राफी हर दृश्य की भावनात्मक गहराई को खूबसूरती से पकड़ती है.

वेदांग रैना और अन्य सहायक कलाकार भी चमके, लेकिन यह आलिया भट्ट हैं जिन्होंने अपनी बेजोड़ प्रतिभा से लाइमलाइट चुरा ली. म्यूजिक और बैकग्राउंड स्कोर इमोशनल तनाव को बढ़ाते हैं, जो इसे और प्रभावशाली बनाती है. जिगरा कहानी कहने और अभिनय में एक मास्टर क्लास है, और आलिया का प्रदर्शन शानदार है.

#Exclusive #JigraReview : This one is brutally emotional and hits hard!🔥🔥 #AliaBhatt is nothing short of flawless—she delivers a gut-wrenching performance that pulls you into her world from the very first scene.

The film takes you on an intense emotional rollercoaster, with…



— Vivek Mishra🔄 (@actor_vivekm) October 11, 2024

एक और यूजर ने फिल्म के बारे में लिखा- जिगरा एक ऐसी महिला के इर्द-गिर्द घूमती है जो अपने भाई को छुड़ाने के लिए कुछ भी करती है, जिसे एक ऐसे अपराध के लिए विदेशी देश में कैद किया गया है जो उसने नहीं किया है. भावनाओं, एक्शन, हिंसा से भरपूर एक टिपिकल मॉडर्न फिल्म.

#Jigra revolves around a woman who is determined to free her brother, who has been imprisoned in a foreign country for a crime he did not commit.



— The Filmy Reporter (@FilmyReporter_) October 10, 2024

जहां कई दर्शक फिल्म की तारीफ कर रहे हैं. वहीं, कुछ ऐसे भी हैं, जिन्हें फिल्म कुछ खास नहीं लगी है. एक यूजर ने फिल्म को लेकर कहा- एवरेज कहानी. आलिया भट्ट द्वारा अपने भाई वेदांग रैना को बचाने के बारे में है, जिसे झूठे आरोपों के तहत गिरफ्तार किया गया था. और आखिर में आलिया उसे बचा लेती है. यह 2 घंटे 33 मिनट की फिल्म पूरा टॉर्चर है. आलिया की एक्टिंग अच्छी नहीं है. वेदांग अच्छा है. ओटीटी के लिए अच्छा है.

#JigraReview : ⭐️⭐️



Average.



The story is all about #AliaBhatt saving her brother #VedangRaina who has been arrested under false charges and in end Alia saves him This is the complete torture for

— Tejas (@Tejas01679537) October 10, 2024

जिगरा के साथ रिलीज हुई राजकुमार-तृप्ति की फिल्म

आलिया भट्ट और वेदांग रैना स्टारर इस फिल्म की कहानी भाई-बहन के इर्द गिर्द घूमती है. यह फिल्म आलिया के बारे में है, जो अपने भाई को जेल से निकालने के लिए सिस्टम से लड़ती है, जिसे झूठे आरोपों में जेल में डाला जाता है. इस फिल्म के साथ राजकुमार राव और तृप्ति डिमरी की कॉमेडी ड्रामा विक्की विद्या का वो वाला वीडियो भी सिनेमाघरों में रिलीज हुई है.

