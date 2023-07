विवेक अग्निहोत्री ने Jawan को बताया 'ब्लॉकबस्टर', अपनी फिल्म The Vaccine War के साथ क्लैश पर यूं दिया सॉलिड जवाब

Vivek Agnihotri ने अपनी फिल्म The Vaccine War के Shah Rukh Khan की Jawan के साथ क्लैश करने को लेकर ट्विटर यूजर को जवाब दिया. उन्होंने कहा कि 'क्लैश' जैसे शब्द स्टार्स के लिए हैं.

डीएनए हिंदी: 'द कश्मीर फाइल्स' (The Kashmir Files) के बाद अब जाने माने डायरेक्टर विवेक अग्निहोत्री (Vivek Agnihotri) अगली फिल्म को लेकर सुर्खियों में हैं. कश्मीर पंडितों पर हुए अत्याचारों की कहानी दर्शाने के अब उनकी अगली फिल्म कोविड-19 के दौरान बनने वाली वैक्सीन की कहानी पर आधारित है. इसका नाम द वैक्सीन वॉर (The Vaccine War) है जो इसी साल 15 अगस्त को रिलीज हो रही है. हालांकि इसी बीच जवान का टीजर (Jawan) रिलीज होने के बाद उनकी फिल्म को लेकर चर्चा शुरू हो गई है. लोग ट्विटर पर कहा रहे हैं कि जवान से उनकी फिल्म (Jawan vs The Vaccine War) को खतरा हो सकता है. हालांकि विवेक ने इसपर लोगों को करारा जवाब दिया है.

विवेक अग्निहोत्री ट्विटर पर कई लोगों के सवालों के जवाब दिए. एक ट्वीट के रिप्लाई में उन्होंने ये तक दावा किया है कि शाहरुख खान की एक्शन थ्रिलर जवान ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर होगी. उन्होंने कहा कि वो शाहरुख जैसे सितारों की दौड़ में नहीं हैं और उनकी आने वाली फिल्म द वैक्सीन वॉर एक 'छोटी' फिल्म है.

ट्विटर पर एक यूजर ने विवेक अग्निहोत्री को चुनौती देते हुए कहा 'अगर हिम्मत है तो शाहरुख से भिड़ें.' इसपर विवेक ने जवाब दिया 'हम बॉलीवुड गेम में नहीं हैं और 'क्लैश' आदि शब्द स्टार्स और मीडिया के लिए हैं. मैं गारंटी दे सकता हूं कि शाहरुख की जवान ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर होगी लेकिन इसे देखने के बाद कृपया एक युद्ध में भारत की सबसे बड़ी जीत के बारे में हमारी छोटी सी फिल्म भी देखें जिसके बारे में आप कुछ भी नहीं जानते हैं.'

अपनी फिल्म के सपोर्ट में विवेक ने अगले ट्वीट में लिखा 'मुझे यकीन है कि यहां हर तरह के दर्शकों के लिए जगह और दर्शक हैं. हर परिवार अपने बच्चों को मार धाड़ फिल्मों में नहीं ले जाना चाहता. कुछ लोग बच्चों को ऐसी फिल्में दिखाना पसंद करते हैं जो प्रेरित करें, शिक्षित करें और प्रबुद्ध करें.'

विवेक अग्निहोत्री की फिल्म द वैक्सीन वॉर तबसे सुर्खियों में है जबसे उन्होंने इसका ऐलान किया है. ये कोरोना महामारी के दौरान देश में तैयार हुई वैक्सीन की अनोखी कहानी पर बेस्ड फिल्म है. 15 अगस्त को ये रिलीज होने वाली है.

10 भाषाओं में होगी रिलीज

पल्लवी जोशी के प्रोडक्शन में बनी ये फिल्म 10 भाषाओं में रिलीज होगी. इसे हिंदी सहित अंग्रेजी, तेलुगु, तमिल, मलयालम, कन्नड़, भोजपुरी, पंजाबी, गुजराती, मराठी और बंगाली में रिलीज किया जाएगा.

