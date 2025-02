बॉलीवुड के दिग्गज गीतकार और राइटर जावेद अख्तर (Javed Akhtar) अक्सर ही अपने बयानों को लेकर चर्चा में बने रहते हैं. वह अपने बेबाक बयानों के लिए जाने जाते हैं. वहीं, हाल ही में उन्होंने सोशल मीडिया पर भद्दे कमेंट्स करने वाले यूजर्स को जमकर फटकार लगाई है. दरअसल, रविवार को भारत और पाकिस्तान के बीच मैच था और इसमें भारत ने जीत हासिल की. भारत की जीत के बाद जावेद अख्तर ने विराट कोहली (Virat Kohli) को लेकर ट्वीट किया, लेकिन लोगों ने उन्हें ट्रोल करने की कोशिश की. हालांकि उन्होंने ट्विटर यूजर्स को जमकर लताड़ा और खूब खरी खोटी सुनाई.

चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में पाकिस्तान के खिलाफ भारत ने रविवार को जीत हासिल की. इस मैच में विराट कोहली ने शानदार परफॉर्म किया. विराट ने शानदार शतक लगाया, जिसको लेकर जावेद अख्तर ने अपनी खुशी जाहिर की और एक ट्वीट किया. उन्होंने अपने एक्स पर लिखा, '' विराट कोहली जिंदाबाद, हम सभी को आप पर बहुत गर्व है.

Virat Kohli , zindabad. !!! . We all are so so so proud of you !!!