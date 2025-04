Jaat Twitter Review: 2023 में आई Gadar 2 के बाद अब Sunny Deol एक और एक्शन पैक्ड फिल्म लेकर आए हैं. रिलीज होते ही इसने ट्विटर यानी X पर धमाल मचा दिया है.

Jaat Twitter Review: सनी देओल (Sunny Deol) की मोस्ट अवेटेड एक्शन ड्रामा फिल्म जाट (Jaat) आज रिलीज हो गई हैं. 2 साल पहले उनकी फिल्म गदर 2 रिलीज हुई थी जिसने बॉक्स ऑफिस पर गदर मचा दी थी. ऐसे में अब उनकी अगली फिल्म जाट का दर्शकों को बेसब्री से इंतजार था. इसमें सनी देओल का धमाकेदार एक्शन तो देखने को मिला ही, साथ ही रणदीप हुड्डा (Randeep Hooda) ने भी विलेन का रोल निभाकर लोगों का दिल जीत लिया है.

सनी देओल गदर 2 की सफलता के बाद एक बार फिर वापसी कर चुके हैं. 10 अप्रैल यानी गुरुवार को उनकी फिल्म जाट रिलीज हो गई है. इसकी टक्कर बॉक्स ऑफिस पर सिकंदर और छावा से हो रही है. हालांकि दोनों फिल्मों की कमाई की रफ्तार धीमी पड़ गई है. जाट ने एडवांस बुकिंग में करोड़ों कमा लिए थे और अब रिव्यू देखकर फिल्म के अच्छी शुरुआत करने की उम्मीद है. आइए जानते हैं पब्लिक ने क्या कुछ कहा.

तरन आदर्श ने फिल्म की जमकर तारीफ की है. उन्होंने मूवी को दमदार बताया है. साथ ही 3.5 की रेटिंग दी है. उन्होंने लिखा 'सनी देओल फिर से दहाड़ रहे हैं. एक फुल-ऑन मास एंटरटेनर, तीन खूबियों से प्रेरित: सनी की वीरता, सीटी-मार डायलॉग और जबरदस्त एक्शन. एक मास-फ्रेंडली पैकेज जो वादा करता है उसे पूरा करता है.'

सुमित कंडेल ने लिखा 'जाट एक फुल ऑन पैसा वसूल हार्डकोर मास एंटरटेनर है. ये नॉर्मल आइटम नहीं है, एटम बम है.'

#JaatReview MASS FEAST . Yeh Normal Itom Nahi hai, Atom Bomb Hai.



Rating - ⭐️⭐️⭐️🌟 ( 3.5 ) #Jaat is a full-on paisa vasool (worth every penny) hardcore mass entertainer.

It’s not just packed with action, but also has a solid story, emotional depth, and a villain who matches… pic.twitter.com/lgVbFeWCMH — Sumit Kadel (@SumitkadeI) April 10, 2025

अन्य लोगों ने ट्वीट कर फिल्म की भर भर कर तारीफ की.

फिल्म में सनी देओल और रणदीप के अलावा सैयामी खेर, विनीत कुमार सिंह भी नजर आए. जाट का निर्देशन गोपीचंद मालिनेनी ने किया है.

