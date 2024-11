शुजित सिरकार (Shoojit Sircar) के निर्देशन में बनी अभिषेक बच्चन (Abhishek bachchan) स्टारर फिल्म आई वांट टू टॉक (I Want To Talk) ने पहले दिन कुछ खास कमाई नहीं की है.

शुजित सिरकार (Shoojit Sircar) के निर्देशन में बनी अभिषेक बच्चन (Abhishek bachchan) स्टारर फिल्म आई वांट टू टॉक (I Want To Talk) 22 नवंबर को सिनेमाघरों में रिलीज हो गई है. इसी बीच सिनेमाघरों में कार्तिक आर्यन (Kartik Aaryan) की भूल भुलैया 3 (Bhool Bhulaiyaa 3) और अजय देवगन (Ajay Devgn) की सिंघम अगेन (Singham Again) चल रही है. इसके अलावा विक्रांत मैसी (Vikrant Massey) की द साबरमती (The Sabarmati Report) रिपोर्ट भी पिछले हफ्ते रिलीज हुई थी. इन सभी के बीच अभिषेक बच्चन की फिल्म आई वांट टू टॉक की कमाई पर काफी असर पड़ा है.

अभिषेक बच्चन की फिल्म आई वांट टू को दर्शकों का अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है. फिल्म लोगों को काफी पसंद आ रही है. हालांकि फिल्म को पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिलने के बाद भी कमाई कुछ खास नहीं हुई है. दरअसल, अभिषेक ने इस फिल्म का कुछ खास प्रमोशन भी नहीं किया है और न इसे लेकर किसी प्रकार का इवेंट रखा गया था.

फिल्म ने पहले दिन किया इतना कलेक्शन

कमाई पर नजर डालें तो सैकनिल्क की रिपोर्ट के मुताबिक फिल्म ने अपने पहले दिन 25 लाख का कलेक्शन किया है. जो कि उम्मीद से काफी कम है. हालांकि फिल्म को मिल रहे पॉजिटिव रिस्पॉन्स के कारण इसकी कमाई में बढ़ोतरी में उम्मीद की जा सकती है.

कुछ ऐसी है फिल्म की कहानी

फिल्म की कहानी एक एनआरआई की है, जो कि कैंसर से जूझ रहा है. इस दौरान वह कई मुश्किलों का सामना करता है. फिल्म आपको इमोशनल कर देगी. इसमें कैंसर की जंग और जिंदगी के बीच उलझी चीजों के बारे में दिखाया गया है.

