फिल्ममेकर अयान मुखर्जी (Ayan Mukherjee) के पिता और एक्ट्रेस काजोल (Kajol) के चाचा देब मुखर्जी (Deb Mukherjee) का 83 की उम्र में निधन हो गया है. वह बीते कई दिनों से बीमार चल रहे थे और अस्पताल में भर्ती थी. इसी दौरान उन्होंने 14 मार्च 9.30 के बजे के करीब आखिरी सांस ली. उसके बाद शाम को 4 बजे के करीब पवन हंस शमशान घाट पर अंतिम संस्कार किया गया. इस मौके पर तमाम बॉलीवुड सितारे भी पहुंचे थे. वहां पर एक्ट्रेस आलिया भट्ट (Alia Bhatt), रणबीर कपूर (Ranbir Kapoor) , अनिल कपूर (Anil Kapoor), करण जौहर (Karan Johar) , ऋतिक रोशन (Hrithik Roshan) भी नजर आए.

इस दौरान लोगों का ध्यान ऋतिक रोशन पर गया, क्योंकि वह लंगड़ाकर चलते हुए नजर आ रहे थे. ऋतिक देब मुखर्जी के अंतिम संस्कार पर बैसाखी के सहारे चलते हुए दिखाई दिए. जिसका वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है. ऋतिक को इस तरह से देख उनके फैंस भी काफी चिंतित थे और उनके जल्द ठीक होने की कामना कर रहे. दरअसल, एक्टर को फिल्म वॉर की शूटिंग के दौरान पैर में चोट लग गई थी.

