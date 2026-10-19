बाइक पर भागे हमलावर 900 KM दूर कैसे पहुंचे कोटा? कई दिनों से कर रहे थे 'टाइगर की रेकी'- जानिये गिरफ्तारी की पूरी कहानी

Tiger Shroff News Update: हमलवारों को पहले से ही पता था कि टाइगर का इस फुटबॉल क्लब में अक्सर आना-जाना होता है. उन्होंने टाइगर के रूटीन की पूरी रेकी थी. पुलिस ने बताया कि लॉरेंस का गुर्गा अनिल पंडित इनके संपर्क में था.

Tiger Shroff News Update: टाइगर श्रॉफ पर रविवार शाम (अक्तूबर, 18, 2026) जानलेवा हमला करने वाले शूटर्स को पुलिस ने 24 घंटे से पहले ही धर दबोचा. तीनों आरोपियों को राजस्थान के कोटा रेलवे स्टेशन में एक ट्रेन से गिरफ्तार किया गया है. मुंबई पुलिस ने हमले के बाद आसपास के राज्यों को तुरंत अलर्ट भेजा था, जिसकी वजह से अपराधी दबोचे गए. टाइगर श्रॉफ की कार पर फायरिंग के बाद बाइक से भागे तीनों हमलवार आखिर 900 KM दूर कोट कैसे पहुंच गए? आइये जानते हैं मुंबई से राजस्थान तक का सफर उन्होंने आखिर कैसे किया.

वसई से रात 10 बजे पकड़ी पुणे-जयपुर एक्सप्रेस

जांचकर्ताओं ने बताया कि फायरिंग के बाद आरोपी बाइक से विले पार्ले और अंधेरी होते हुए SV रोड भाग गए. इसके बाद उन्होंने अंधेरी वेस्ट रेलवे स्टेशन के पास अपनी मोटरसाइकिल छोड़ दी. हमले वाली जगह पुष्पा पार्क से अंधेरी स्टेशन की दूरी करीब 9.8 किलोमीटर है. शाम के समय इस दूरी को तय करने में लगभग 30 मिनट लगे होंगे. इसके बाद वह लोकल ट्रेन में सवार हो गए और वसई स्टेशन पहुंच गये. यहीं से उन्होंने पुणे-जयपुर सुपरफास्ट एक्सप्रेस पकड़ी. ट्रेन संख्या 12939 रात करीब 10:09 बजे वसई स्टेशन पहुंची. आरोपियों की प्लानिंग सुरक्षित ठिकाने की थी, लेकिन उनकी कोशिश को राजस्थान पुलिस ने नाकाम कर दिया.

#WATCH | Kota, Rajasthan: Regarding the firing on Bollywood actor Tiger Shroff, Kota SP Tejaswani Gautam says, "...This morning, we received information, prompting us to activate our team. We learned that the three primary suspects involved in the firing were travelling by train and were due to arrive in Kota. Acting on this information, our team, within just 15 minutes, set a trap and thoroughly searched the entire train. Through this swift action by the Kota City Police, we have apprehended all three suspects responsible for the firing. We will soon hand the suspects over to the Mumbai Police. The names of these three individuals are: Rehan, alias Sukka, from Sonipat, Haryana; Hritik Kurmi, alias Roshan, from Begusarai, Bihar, who had been residing in Mumbai, Maharashtra, for the past few years; and one minor. We have apprehended and detained all three, and we will now hand them over to the Mumbai Police." — ANI (@ANI) October 19, 2026

नेपाल भागने की फिराक में थे आरोपी

कोटा की SP तेजस्वनी गौतम ने बताया कि टाइगर श्रॉफ की कार पर फायरिंग के सिलसिले में गिरफ्तार किए गए तीनों संदिग्ध दिल्ली के रास्ते नेपाल भागने का प्लान बना रहे थे. उन्होंने बताया कि मुंबई पुलिस से मिली सूचना के आधार पर तुरंत एक टीम एक्टिव हुई और सिर्फ 15 मिनट में ट्रेन में एक अभियान चलाकर तीनों आरोपियों को पकड़ लिया गया. उन्होंने बताया कि संदिग्ध पुणे-जयपुर एक्सप्रेस के जनरल डिब्बे में सफर कर रहे थे. मुंबई पुलिस आरोपियों को हिरासत में लेने के लिए कोटा पहुंच गई है. गौतम ने बताया कि उनका प्लान दिल्ली पहुंचकर नेपाल भागने का था.

लॉरेंस बिश्नोई के गुर्गे के संपर्क में थे आरोपी

SP तेजस्वनी गौतम ने बताया कि फायरिंग में इस्तेमाल किए गए हथियार अभी तक बरामद नहीं हुए हैं. संदिग्धों से पूछताछ की जा रही है कि उन्होंने हथियारों का क्या किया. उन्होंने कहा, 'शुरुआती पूछताछ के आधार पर, हमें पता चला कि अनिल पंडित रेहान के संपर्क में था. अनिल पंडित लॉरेंस बिश्नोई से जुड़ा है. गौतम ने कहा कि तीनों संदिग्धों को पहले मुंबई से दिल्ली की ओर जाते समय पकड़ा गया था. उनकी पहचान हरियाणा के सोनीपत के रहने वाले रेहान उर्फ ​​सुक्का; बिहार के बेगूसराय के रहने वाले ऋतिक कुर्मी उर्फ ​​रोशन और एक नाबालिग के रूप में हुई है. मुंबई पुलिस अब संदिग्धों को हिरासत में लेकर जांच जारी रखने वाली है.

रैपिडो राइडर है एक हमलावर

न्यूज एजेंसी PTI ने पुलिसकर्मियों के हवाले से बताया, गिरफ्तार आरोपियों में से एक नाबालिग है. वह हरियाणा के सोनीपत का रहने वाला है. वहीं, दूसरे का नाम रितिक कुमार उर्फ रोशन (22 साल) है. वह बिहार के बेगूसराय जिले के पिपराई गांव का रहने वाला है. तीसरा आरोपी रेहान (18 साल) भी सोनीपत का है. 17 साल का नाबालिग मुंबई में रैपिडो राइडर का काम करता था और मुंबई के अंधेरी वेस्ट में रह रहा था.

हमलावरों ने की थी रेकी

पुलिस के मुताबिक, शाम करीब 7 बजे टाइगर की कार पर हमलावरों ने उस समय गोलियां चलाईं, जब वह जुहू में एक फुटबॉल क्लब से निकल रहे थे. एक्टर को सीधी गोली नहीं लगी, लेकिन इस घटना में उनके ड्राइवर को चोटें आईं. सूत्रों के हवाले से न्यूज एजेंसी PTI ने बताया कि आरोपियों ने टाइगर के रूटीन की कई दिनों से रेकी की थी और उनपर नजर रख रहे थे. हमलावरों को यह पता था कि टाइगर श्रॉफ हर रविवार को फुटबॉल ग्राउंड पर रेगुलर आते हैं.

किन धाराओं में दर्ज हुआ मामला?

टाइगर श्रॉफ पर हुए हमले के मामले में मुंबई पुलिस ने तीन अज्ञात हमलावरों के खिलाफ हत्या की कोशिश समेत गंभीर धाराओं के तहत FIR दर्ज की है. पुलिस ने आरोपियों पर भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 109(1), धारा 3(5) और आर्म्स एक्ट के प्रावधानों के तहत मामला दर्ज किया है.

लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने ली हमले की जिम्मेदारी

लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए हमले की जिम्मेदारी ली है. हालांकि, पुलिस ने अभी तक दावे की सच्चाई वेरिफाई नहीं की है. बिश्नोई गैंग का एक ऑडियो भी वायरल हो रहा है, जिसमें खुद को गैंगस्टर लॉरेंस का साथी बताने वाले शख्स ने एक्टर सलमान खान से जुड़ने वाले किसी भी व्यक्ति को जान से मारने की धमकी दी है. ऑडियो क्लिप में, खुद को अनिल पंडित बताने वाले इस शख्स ने टाइगर श्रॉफ पर हुए जानलेवा हमले की कोशिश की जिम्मेदारी ली. ऑडियो क्लिप में यह भी कहते हुए सुना जा सकता है कि 'सबका नंबर आएगा', जो 'फेम पाने' के लिए बिश्नोई के खिलाफ बोलते हैं.

महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने टाइगर श्राफ के घर जाकर उनसे मुलाकात की. (Photo: ANI)

टाइगर से मिले एकनाथ शिंदे

फायरिंग की घटना के बाद महाराष्ट्र के डिप्टी CM एकनाथ शिंदे ने टाइगर श्रॉफ से मुलाकात कर उनका हालचाल जाना. शिंदे ने कहा कि टाइगर श्रॉफ से जुड़ी गोलीबारी की घटना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण और गंभीर है. वीडियो देखने पर पता चला कि करीब पांच राउंड फायरिंग हुई, जिसमें उनका ड्राइवर घायल हो गया. भगवान की कृपा से टाइगर श्रॉफ बच गए, जो बहुत बड़ी राहत की बात है.

डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने कहा, 'चाहे इसमें कोई भी गैंग शामिल हो, उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी. यह मुंबई है. वे यहां फिर से गैंगवार को जिंदा करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन पुलिस और सरकार उनकी मनमानी या उनकी किसी भी हरकत को बर्दाश्त नहीं करेगी.