Hema Malini: जब 16 की लड़की को मिला था 'ड्रीम गर्ल' का टाइटल, कभी शादी करना चाहते थे ये तीन सुपरस्टार

डीएनए हिंदी: Hema Malini: बॉलीवुड एक्ट्रेस हेमा मालिनी आज किसी पहचान की मोहताज नहीं हैं. उन्होंने फिल्मों से लेकर पॉलिटिक्स में अपना सिक्का जमा लिया है. महज 14 साल की उम्र में उन्होंने अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत कर दी थी और अपने फिल्मी करियर में कई हिट फिल्में दी हैं. 16 अक्टूबर, 1948 को तमिलनाडु के अम्मानकुडी में जन्मी हेमा मालिनी आज अपना 74वां बर्थडे मना रही हैं. उन्होंने गुजरे दौर में एक से बढ़कर एक फिल्में की हैं जिनमें शोले, सीता और गीता, प्रेम नगर जैसी कई फिल्में शामिल हैं. हालांकि हेमा मालिनी का करियर जब पीक पर था तब उनपर तीन बड़े बॉलीवुड सितारों का दिल आ गया था. जानिए क्या है पूरा किस्सा.

'ड्रीम गर्ल' कही जाने वालीं हेमा मालिनी की खूबसूरती पर हर कोई फिदा है. एक समय ऐसा आया जब वो अपनी फिल्मों से ज्यादा अपने अफेयर्स को लेकर सुर्खियों में रहती थीं. हर अखबार से लेकर मैगजीन तक में हेमा का नाम किसी न किसी एक्टर के साथ जोड़ दिया जाता था. कहा जाता है कि हेमा को तीन बड़े बॉलीवुड सितारों ने प्रपोज कर दिया था. संजीव कुमार (Sanjeev Kumar), धर्मेंद्र, जितेंद्र वो सितारे हैं जो एक्ट्रेस पर दिल दे बैठे थे पर आखिर में उन्होंने धर्मेद्र को जीवनसाथी के रूप में चुना.

जब जितेंद्र ने दोस्त संजीव कुमार को दिया था धोखा

एक समय था जब जितेंद्र हेमा के प्यार में दीवाने हो गए थे. कहा जाता है कि जितेंद्र हेमा से प्यार तो कर बैठे पर उस समय वो शोभा कपूर को भी डेट कर रहे थे. इसी दौरान संजीव कुमार ने हेमा के साथ शादी की इच्छा जाहिर की. संजीव कुमार ने हेमा के लिए लव लेटर लिखा और उसे जितेंद्र को दे दिया कि वो हेमा तक उनकी दिल की बात पहुंचा दें. जैसे ही जितेंद्र ये लेटर लेकर हेमा के घर पहुंचे, वहां उन्हें देखते ही वो अपनी फिलिंग्स पर काबू नहीं रख पाए.

कहा जाता है कि जितेंद्र ने संजीव के दिए गए लव लेटर पर से उनका नाम हटाकर अपना नाम लिख दिया था. जब हेमा ने अपने घर पर ये बात बताया तो उनकी मां जितेंद्र के नाम पर तैयार हो गईं क्योंकि उन्हें धर्मेंद्र और संजीव कुमार पसंद नहीं थे. धर्मेंद्र पहले से ही शादीशुदा थे जिस वजह से हेमा के माता-पिता ने कभी दोनों के रिश्ते पर हामी नहीं भरी.

रजामंदी मिलते जितेंद्र पंडित लेकर हेमा के घर पहुंच गए. उधर जब शोभा को इस बात का पता चला तो वो हेमा के घर पहुंच गईं और खूब हंगामा किया. जिसके बाद जितेंद्र को बीच में आना पड़ा. इसी बीच जितेंद्र और हेमा के रिश्ते के बारे में सुनकर धर्मेंद्र ने भी फोन पर हेमा को सुसाइड की धमकी दे दी थी जिसके बाद सबको भूलकर हेमा ने धर्मेंद्र का हाथ थाम लिया. जहां एक तरफ शोभा और जितेंद्र विवाह बंधन में बंधे तो वहीं हेमा और धर्मेंद्र ने भी सात फेरे ले लिए.

ऐसे बनी थीं ड्रीम गर्ल

हिंदी सिनेमा में हेमा की पहली फिल्म 'सपनों का सौदागर' थी. इस फिल्म में राज कपूर लीड हीरो थे और इसे प्रोड्यूस किया था बी अनंतस्वामी ने. इस फिल्म के लिए अनंतस्वामी ने हेमा की फोटो के नीचे Raj Kapoor's Dream Girl (राज कपूर की ड्रीम गर्ल) लिख दिया. इसे पूरा करने के लिए उन्होंने एक टैगलाइन क्रिएट की- 45 year old Raj Kapoor with 20 year old Hema Malini. जिसे एक पब्लिसिटी स्टंट कहा जा रहा था.

हालांकि ये स्टंट भी कुछ काम नहीं आया और फिल्म ने औसत बिजनेस किया पर फिल्म की रिलीज के बाद मीडिया और फैंस हेमा को ‘ड्रीम गर्ल’ ही बुलाने लगे.

हेमा मालिनी ने फिल्म ड्रीम गर्ल में भी लीड रोल प्ले किया था. इस फिल्म में उनके साथ धर्मेंद्र भी थे. इसी फिल्म में ड्रीम गर्ल टाइटल ट्रैक डाला गया था जो आज भी लोगों की जुबान पर रहता है.

हेमा मालिनी की कुछ हिट फिल्में

हेमा मालिनी ने अपने करियर में की हिट फिल्में दी हैं. इनमें शोले, सीता और गीता, प्रेम नगर, अमीर गरीब, महबूबा चरस, ड्रीम गर्ल, किनारा, त्रिशूल, मीरा, कुदरत, अंधा कानून, रजिया सुल्तान, रिहाई, जमाई राजा, बागबान, वीर जारा जैसी फिल्में शामिल हैं.

राजनीति में भी है एक्टिव

हेमा मालिनी ने साल 2004 में बीजेपी ज्वाइन कर राजनीति में एंट्री कर ली थी. 2004 से लेकर साल 2009 तक वो बीजेपी की राज्यसभा सांसद रहीं, जिसके बाद साल 2010 में उन्हें महासचिव बना दिया गया.

इसके बाद 2014 में वो यूपी की मथुरा संसदीय सीट से सांसद चुनी गईं. 2019 में भी उन्होंने ये जीत बरकरार रखी और अभी भी मथुरा से सांसद हैं.

