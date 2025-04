Ground Zero Review: इमरान हाशमी (Emraan Hashmi) की मोस्ट अवेटेड फिल्म ग्राउंड जीरो (Ground Zero) आज सिनेमाघरों में रिलीज हो गई है और फिल्म को मिला जुला रिएक्शन मिल रहा है.

Ground Zero Review: इमरान हाशमी (Emraan Hashmi) की मोस्ट अवेटेड फिल्म ग्राउंड जीरो (Ground Zero) आज सिनेमाघरों में रिलीज हो गई है. फिल्म आर्मी ऑफिसर्स और कश्मीर के बारे में है. इस मूवी का डायरेक्शन तेजस प्रभा और विजय देऊस्कर ने किया है. फिल्म साल 2001 में सेट की गई है और इस दौरान कश्मीर के हालातों के बारे में दिखाया गया है. तो चलिए एक नजर डालते हैं दर्शकों के रिएक्शन पर कि उन्हें फिल्म कैसी लगी.

फिल्म रिलीज के बाद सोशल मीडिया पर दर्शक अपनी राय व्यक्त कर रहे हैं. लोग लगातार ट्वीट कर रहे हैं और बता रहे हैं कि उन्हें फिल्म कैसी लगी.

पढ़ें ऑडियंस रिएक्शन

एक यूजर ने लिखा, '' मुझे ग्राउंड जीरो बहुत पसंद आई, निर्देशक तेजस और उनकी टीम ने बहुत बढ़िया काम किया है. इमरान हाशमी कश्मीर भारत है और यह फिल्म हम सभी को हमारी खूबसूरत भूमिका की याद दिलाती है. बहुत बढ़िया काम. जय हिंद.

Totally loved #GroundZero great work by Director Tejas and team! @emraanhashmi Kashmir is India and the movie is to remind each one of us so much about our beautiful land…. Great work. Jai Hind. pic.twitter.com/cMkXuqfZRz — Dr Deepali Bhardwaj (डॉक्टर दीपाली भारद्वाज ) 🇮🇳 (@dermatdoc) April 19, 2025

दूसरे यूजर ने लिखा, ''ग्राउंड ज़ीरो आतंकवाद के खिलाफ युद्ध के बारे में एक प्रभावशाली फिल्म है. इन कठिन समय में यह बहुत प्रासंगिक है. फिल्म का निष्पादन किसी भी सिनेमाई स्वतंत्रता से रहित है. इमरान हाशमी मुख्य भूमिका में बेहतरीन हैं. सई ताम्हणकर और ज़ोया हुसैन भी देखने लायक हैं. कहानी फ्लोलेस है.

#GroundZero is an impactful film about the war against terrorism. So relevant in these testing times. The execution is devoid of any cinematic liberties @emraanhashmi is outstanding in the lead role. #SaiTamhankar and #ZoyaHussain are worth while too. The screenplay is flawless. pic.twitter.com/bbStTJ2bsa — Rishiraj Reviewzzzz (@RishirajNa90620) April 24, 2025

वहीं, कुछ यूजर्स ने ग्राउंड जीरो को लेकर नेगेटिव रिव्यू भी दिया है. कई यूजर्स को फिल्म कुछ खास पसंद नहीं आई है. एक यूजर ने लिखा, '' कश्मीर पर एक और फर्जी प्रोपेगैंडा फिल्म. फ्लॉप एक्टर इमरान हाशमी के साथ बी ग्रेड एक्शन थ्रिलर. वह कभी वापस नहीं आएगा! उसकी बैक टू बैक डिजास्टर्स. घटिया कहानी, अभिनय और निर्देशन. इसे छोड़ें और अपना पैसा बचाएं. इस यूजर ने फिल्म को 5 में से 1 स्टार दिया है.

First Review: #GroundZero



Another Fake Propaganda film on #Kashmir. B Grade Action Thriller with Flop actor #EmraanHashmi. He will never come back !!! Back to Back Disasters by him. Poor Story, Performances & Directon. Skip it & Save your Money.



1⭐️/5⭐️ pic.twitter.com/drFMOmsYCV — Umair Sandhu (@UmairSandu) April 22, 2025

वहीं, एक अन्य यूजर ने लिखा, ''ग्राउंड ज़ीरो जैसी फ़िल्में सिर्फ़ बड़बोली कहानियां नहीं हैं, वे हमारे सैनिकों और नागरिकों के वास्तविक बलिदान को पर्दे पर उतारती हैं. ये फ़िल्में एक दर्दनाक सच्चाई को सामने लाती हैं जिसे हम अनदेखा नहीं कर सकते. हम सभी उम्मीद करते हैं कि न्याय होगा, जल्दी और निश्चित रूप से. उम्मीद है कि यह बहुत कारगर होगा.

फिल्म में नजर आए ये कलाकार

बता दें कि फिल्म में इमरान हाशमी के अलावा सई ताम्हणकर और जोया हुसैन है. इमरान हाशमी सलमान खान की टाइगर 3 में आखिरी बार नजर आए थे. इस मूवी में वह विलेन की भूमिका में दिखे थे. वहीं, इसके बाद यह ग्राउंड जीरो में नजर आए हैं. अब देखना दिलचस्प होगा कि यह मूवी दर्शकों को कितनी पसंद आती है.

