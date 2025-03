Ground Zero Teaser: Emraan Hashmi की फिल्म ग्राउंड जीरो के पोस्टर के बाद आज इसका टीजर भी आ गया है. इसमें एक्टर BSF ऑफिसर के रोल में नजर आएंगे.

Ground Zero Teaser: इमरान हाशमी (Emraan Hashmi) की अपकमिंग फिल्म 'ग्राउंड जीरो' (Ground Zero) का पोस्टर गुरुवार को रिलीज हुआ था. फिल्म से एक्टर का फर्स्ट लुक (Emraan Hashmi Upcoming Film First Look) भी जारी किया जिसने फैंस को काफी इंप्रेस किया था. अब फिल्म का धमाकेदार टीजर भी सामने आ गया है. इसमें एक्टर BSF के जवान का रोल निभाते हुए नजर आएंगे जिसकी झलक टीजर में मिल गई है.

यहां देखें Teaser: