Emraan Hashmi की अगली फिल्म Ground Zero का पोस्टर और रिलीज डेट सामने आ चुकी है. एक्टर ने सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर कर फैंस को अपडेट दिया है.

Ground Zero

बॉलीवुड सुपरस्टार इमरान हाशमी (Emraan Hashmi) के फैंस उनकी फिल्मों का इंतजार कर रहे हैं. बीते दिनों उन्होंने अपनी फिल्म आवारापन (Awarapan) के सीक्वल का ऐलान कर लोगों का खुश कर दिया था. 2006 में आई इस रोमांटिक ड्रामा के गाने आज भी लोगों के दिल में बसे हैं. इसी बीच एक्टर ने एक और मूवी का ऐलान कर फैंस को खुश कर दिया है. एक्टर की नई फिल्म का टाइटल 'ग्राउंड जीरो' (Ground Zero) है जो जल्द ही सिनेमाघरों में धमाल मचाने के लिए तैयार है. फिल्म से एक्टर का फर्स्ट लुक (Emraan Hashmi Upcoming Film First Look) जारी किया है जिसने फैंस को इंप्रेस कर दिया है.

ग्राउंड जीरो के इस पोस्टर में इमरान हाशमी का धांंसू लुक देखने को मिल रहा है. ऐसे में मूवी को लेकर एक्साइटमेंट बढ़ गई है. इस पोस्टर में एक्टर ने टी-शर्ट और पैंट पहनी हुई है और उसकी पीठ कैमरे की तरफ है. इमरान के हाथ में बंदूक है जिससे ये पोस्टर इंटेंस है. वहीं एक टूटी हुई दीवार भी दिखी जिसपर लिखा 'तुझे लाया यहां तेरी मौत है फौजी कश्मीर का बदला लेगा गाजी.' उनकी इस फिल्म का पोस्टर तेजी से वायरल हो रहा है.

साइड नोट में लिखा 'एक मिशन की अनकही कहानी जिसने कश्मीर को हमेशा के लिए बदल दिया. ग्राउंड जीरो 25 अप्रैल, 2025 को सिनेमाघरों में.' पोस्टर के साथ रिलीज डेट का भी ऐलान हो गया है.

क्या है कहानी

जानकारी के अनुसार ग्राउंड जीरो की कहानी 2001 में हुए संसद हमले से संबंधित है. इसमें एक बीएसएफ अधिकारी की पड़ताल 2 साल तक चलती है. इस जांच में मास्टरमाइंड गाजी बाबा का पता लगाया जाता है, जिससे भारत का सबसे बड़ा आतंकवाद विरोधी अभियान संभव हो पाता है.

