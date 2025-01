बॉलीवुड

Golden Globes 2025 से बाहर हुई All We Imagine As Light, Payal Kapadia को इस फिल्म से मिली मात

पायल कपाड़िया (Payal Kapadia) की ऑल वी इमेजिन ऐज लाइट (All We Imagine As Light) सोमवार को 82वें गोल्डन ग्लोब अवॉर्ड्स (Golden Globe Awards 2025) में अपने दो नॉमिनेशन में हार गई है.