Gadar 2 को भारतीय आर्मी से मिला पहला Review, वीडियो में देखें जवानों को कैसी लगी फिल्म

सनी देओल (Sunny Deol), अमीषा पटेल (Ameesha Patel) और उत्कर्ष शर्मा (Utkarsh Sharma) स्टारर मोस्ट अवेटेड फिल्म 'गदर 2' की रिलीज को सिर्फ 2 दिन ही बचे हैं. रिलीज से पहले ही ये फिल्म एडवांस बुकिंग के जरिए ताबड़तोड़ कमाई कर चुकी है. इससे जाहिर है कि फिल्म को लेकर एक्साइटमेंट किस कदर है. इन सबके बीच अब इस फिल्म का पहला रिव्यू सामने आ गया है और 'गदर 2' (Gadar 2 Review) को ये रिव्यू मिला है भारतीय अर्मी (Indian Army) से. फिल्म के डायरेक्ट ने इस खास रिव्यू का एक वीडियो शेयर किया है और इस वीडियो में साफ नजर आ रहा है कि फिल्म देखने के बाद लोगों का रिएक्शन क्या है.

'गदर 2' की रिलीज से पहले फिल्ममेकर्स ने भारतीय सेना और उनके परिवारों के लिए इसकी स्पेशल स्क्रीनिंग रखी थी. इस दौरान भारतीय जवानों ने सनी देओल की फिल्म देखी और खत्म होने के बाद फिल्म की टीम से मुलाकात भी की. इस ईवेंट का एक वीडियो 'गदर 2' के डायरेक्टर अनिल शर्मा ने शेयर किया है, जिसमें फिल्म देखने के बाद जवानों और उनके परिवारों के चेहरे पर मुस्कान साफ बता रही है कि फिल्म का रिव्यू पॉजिटिव है. सभी ने फिल्म को शानदार रिव्यू देते हुए 'हिंदुस्तान जिंदाबाद' के नारे भी लगाए. यहां देखें ईवेंट का ये वीडियो-

The top brass of the Indian Army watched the first preview of #Gadar2 last night with their respective families in a special screening at delhi Chanakya pvr ... the entire team of gadar2 is overwhelmed with their response .. claps .. emotions , action .. legacy of gadar ek prem… pic.twitter.com/rrDgkgAcsH