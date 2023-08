Gadar 2 की सक्सेस पर गदगद हुए Sunny Deol के पापा Dharmendra, थिएटर में डांस करते फैंस का शेयर किया स्पेशल वीडियो

डीएनए हिंदी: सनी देओल (Sunny Deol) की फिल्म गदर 2 (Gadar 2) सिनेमाघरों में रिलीज हो गई है. इस फिल्म को लोगों से काफी प्यार मिल रहा है. सोशल मीडिया पर ऐसी कई वीडियो देखी जा सकती हैं जिसमें फैंस की एक्साइटमेंट (Gadar 2 response) देखने को मिल रही है. ऐसे में ये कहना गलत नहीं होगा कि फिल्म वाकई गदर मचा रही है. इसी बीच सनी देओल के पापा और दिग्गज एक्टर धर्मेंद्र (Dharmendra on Gadar 2) भी बेटे की फिल्म से काफी खुश हैं. यही नहीं उन्होंने थिएटर के अंदर डांस करते एक्साइटेड फैंस का एक वीडियो शेयर किया है.

अनिल शर्मा के डायरेक्शन में बनी फिल्म गदर 2 का क्रेज शुरुआत से ही देखने को मिल रहा है. यहां तक की इसके ट्रेलर को भी फैंस का अच्छा रिस्पॉन्स मिला था. अब के रिलीज के बाद फिल्म को भी अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है. दो दिनों ने फिल्म ने अच्छा खासा कलेक्शन भी कर लिया है. गदर 2 की इस सक्सेस को देख धर्मेंद्र भी काफी खुश हैं. उन्होंने एक वीडियो शेयर किया जिसमें देखा जा सकता है कि कैसे थिएटर के अंदर लोग इसके गाने पर डांस करते नजर आ रहे हैं.

pic.twitter.com/P5trekSuY1 Love you all for your loving response …Gadar 🙏