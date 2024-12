पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह (Dr. Manmohan Singh) का गुरुवार रात दिल्ली के एम्स अस्पताल में 92 साल की उम्र में निधन हो गया. निधन के बाद बॉलीवुड सितारों ने उन्हें श्रद्धांजलि दी है.

पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह (Dr. Manmohan Singh) का गुरुवार रात दिल्ली के एम्स अस्पताल में भर्ती होने के कुछ ही घंटों बाद उनका निधन हो गया. उनके निधन के बाद से देशभर में लोग काफी दुखी हैं. उन सभी के बीच बॉलीवुड में भी शोक की लहर दौड़ पड़ी है. कई बॉलीवुड सितारों ने मनमोहन सिंह के निधन के बाद दुख जताया है और उन्हें श्रद्धांजलि दी है.

कॉमेडियन कपिल शर्मा ने पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को भावुक श्रद्धांजलि दी. एक्स (ट्वीटर) पर कपिल ने मनमोहन सिंह के साथ अपनी एक मुलाकात की एक पुरानी तस्वीर शेयर की है. उन्होंने फोटो के साथ कैप्शन में लिखा- भारत ने आज अपने सबसे बेहतरीन नेताओं में से एक को खो दिया है. भारत के आर्थिक सुधारों के वास्तुकार और अखंडता और विनम्रता के प्रतीक डॉ. मनमोहन सिंह अपने पीछे प्रगति और आशा की विरासत छोड़ गए हैं. उनकी बुद्धिमत्ता, समर्पण और दूरदर्शिता ने हमारे देश को बदल दिया. शांति में रहें, डॉ. सिंह. आपके योगदान को कभी नहीं भुलाया जाएगा.

“India has lost one of its finest leaders today. Dr. Manmohan Singh, the architect of India’s economic reforms and a symbol of integrity and humility, leaves behind a legacy of progress and hope.



His wisdom, dedication, and vision transformed our nation. Rest in peace, Dr.… pic.twitter.com/BsSKsclbeK — Kapil Sharma (@KapilSharmaK9) December 26, 2024

सनी देओल ने जताया दुख

अभिनेता सनी देओल ने भी मनमोहन सिंह के निधन पर गहरा शोक जताया. एक एक्स पोस्ट में उन्होंने मनमोहन सिंह को एक "दूरदर्शी नेता" के रूप में याद किया. उन्होंने लिखा-भारत के आर्थिक विकास को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले दूरदर्शी नेता डॉ. मनमोहन सिंह के निधन से मुझे गहरा दुख हुआ है. राष्ट्र के विकास में उनकी बुद्धिमत्ता, निष्ठा और योगदान को हमेशा याद किया जाएगा, मेरी हार्दिक संवेदना. RIP Dr मनमोहन सिंह.

I’m deeply saddened by the passing of Dr. Manmohan Singh, a visionary leader who played a pivotal role in shaping India’s economic liberalization. His wisdom, integrity& contributions to the nation’s growth will always be remembered. My heartfelt condolences. #RIPDrManmohanSingh pic.twitter.com/Y5lybTCmTv — Sunny Deol (@iamsunnydeol) December 26, 2024

रवि किशन ने किया पोस्ट

भोजपुरी स्टार और बीजेपी सांसद रवि किशन ने भी मनमोहन सिंह को श्रद्धांजलि दी और लिखा, 'पूर्व प्रधानमंत्री श्री मनमोहन सिंह जी के निधन की दुखद सूचना प्राप्त हुई. प्रभु श्री राम जी से प्रार्थना है कि पुण्यात्मा को अपने श्री चरणों में स्थान प्रदान करें. ॐ शांति.'

रणदीप हुड्डा ने दी मनमोनहन सिंह को श्रद्धांजलि

बॉलीवुड एक्टर रणदीप हुड्डा ने भी पोस्ट कर पूर्व पीएम के निधन पर शोक जताया है. एक्टर ने लिखा है, ''भारत के पूर्व प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह के निधन पर गहरा दुख हुआ, जिनके गरिमामय नेतृत्व और भारत के आर्थिक उदारीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका ने देश को बदल दिया. उनकी बुद्धिमत्ता और सत्यनिष्ठा को हमेशा याद रखा जाएगा. उनके परिवार के प्रति मेरी हार्दिक संवेदना. ॐ शांति डॉ.मनमोहन सिंह.

Deeply saddened by the passing of Dr. Manmohan Singh, former Prime Minister of India, whose dignified leadership and pivotal role in India’s economic liberalization transformed the nation. His wisdom and integrity will be remembered forever. My heartfelt condolences to his… pic.twitter.com/I70YrvnqrR — Randeep Hooda (@RandeepHooda) December 26, 2024

संजय दत्त ने किया पोस्ट

बॉलीवुड एक्टर संजय दत्त ने भी अपनी इंस्टा स्टोरी पर मनमोहन सिंह की फोटो पोस्ट कर दुख जताया है. उन्होंने लिखा-डॉ. मनमोहन सिंह जी के निधन से गहरा दुख हुआ। भारत के लिए उनके योगदान को कभी भुलाया नहीं जा सकेगा.

दिलजीत ने भी किया मनमोहन सिंह को लेकर पोस्ट

पंजाबी सिंगर और एक्टर दिलजीत दोसांझ ने अपनी इंस्टा स्टोरी पर पूर्व पीएम की पोस्ट कर लिखा ' ओह वाहे गुरु'.

जेनेलिया देशमुख और रितेश देशमुख ने जताया दुख

बॉलीवुड कपल जेनेलिया देशमुख और रितेश देशमुख ने भी अपने सोशल मीडिया हैंडल पर पूर्व पीएम के निधन पर शोक जताया है. रितेश ने लिखा है, 'आज हमने भारत के सबसे बेहतरीन प्रधानमंत्रियों में से एक को खो दिया है. वह व्यक्ति जिसने भारत के आर्थिक विकास को गति दी. वह गरिमा और विनम्रता का प्रतीक थे. हम उनकी विरासत के सदैव ऋणी रहेंगे. उनकी आत्मा को शाश्वत महिमा मिले, धन्यवाद श्री मनमोहन सिंह जी. वहीं, एक्ट्रेस जेनेलिया ने लिखा-हमारे पूर्व प्रधानमंत्री श्री मनमोहन सिंह जी के निधन के बारे में सुनकर गहरा दुख हुआ. एक राजनेता, अर्थशास्त्री और एक सच्चे देशभक्त, वह अपने पीछे राष्ट्र के प्रति ईमानदारी, बुद्धिमत्ता और निस्वार्थ सेवा की विरासत छोड़ गए हैं. उनकी आत्मा को शांति मिलें.

