बॉलीवुड के मशहूर फिल्म मेकर और कवि प्रीतिश नंदी (Pritish Nandy Death) का बुधवार को निधन हो गया. उन्होंने 73 साल की उम्र में आखिरी सांस ली. प्रतिश नंदी एक लेखक भी थे. उनके बेटे कुशन नंदी ने पिता के निधन की जानकारी दी है. अभिनेता अनुपम खेर ने प्रतिश नंदी के निधन पर दुख जताते हुए भावुक पोस्ट लिखा है. उन्होंने कहा कि मेरे दोस्त मैं तुम्हें कभी नहीं भूल पाऊंगा.

अनुपम खेर ने एक्स पर लिखा, 'मेरे सबसे प्रिय और करीबी दोस्तों में से एक प्रीतिश नंदी के निधन के बारे में जानकर बेहद दुखी और स्तब्ध हूं. अद्भुत कवि, लेखक, फिल्म मेकर और एक साहसी और यूनिक एडिटर/जर्नलिस्ट! वह मुंबई में मेरे शुरुआती दिनों में मेरा सपोर्ट सिस्टम और ताकत का एक बड़ा स्रोत थे. हम एक दूसरे से बहुत सी बातें शेयर करते थे.'

'तुम्हारे साथ बिताए हुए पल हमेशा याद करूंगा'

अभिनेता अनुपम खेर ने आगे लिखा, 'वह सबसे निडर लोगों में से एक थे, जिनसे मैं मिला. मैंने उनसे जीवन में बहुत चीजें सीखीं. पिछले कुछ समय से हमारी ज्यादा मुलाकातें नहीं हो रही थीं. लेकिन एक समय था जब हम अविभाज्य थे. मैं कभी नहीं भूलूंगा जब उन्होंने Filmfare और इससे भी अहम The Illustated Welky के कवर पर रखकर मुझे आश्चर्यचकित कर दिया था. तुम्हारे साथ बिताए हुए पल हमेशा याद करूंगा मेरे दोस्त. Rest well.'

Deeply deeply saddened and shocked to know about the demise of one of my dearest and closest friends #PritishNandy! Amazing poet, writer, filmmaker and a brave and unique editor/journalist! He was my support system and a great source of strength in my initial days in Mumbai. We…