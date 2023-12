'जिनके पास टैलेंट नहीं वो फिल्में हिट कराने को दिखाते हैं हिंसा', Animal के बीच वायरल हुआ आमिर खान का वीडियो

डीएनए हिंदी: इन दिनों रणबीर कपूर (Ranbir Kapoor) की फिल्म 'एनिमल' (Animal) बॉक्स ऑफिस छाई हुई है. रणबीर और बॉबी देओल का एक्शन अवतार फैंस को खूब पसंद आ रहा है. फिल्म ने 3 दिनों में 200 करोड़ कमा (Animal Box Office Collection) डाले हैं. हालांकि, फिल्म के बेहद वायलेंट कंटेंट को लेकर कई लोग नाखुश भी हैं. वहीं, अब इन सबके बीच आमिर खान का एक वीडियो सामने आया है, जो फिल्मों में हिंसा और एडल्ट कंटेंट दिखाने को लेकर बात करते दिखाई दे रहे हैं. उन्होंने जो बातें कही हैं, उसे सुनकर कई लोग 'एनिमल' के डायरेक्टर और फिल्म के 20 मिनट के वायलेंट सीन पर सवाल उठा रहे हैं.

दरअसल, आमिर खान का एक थ्रौबैक वीडियो सामने आया है, जिसमें वो किसी इंटरव्यू के दौरान फिल्म के कंटेंट को लेकर बात करते दिख रहे हैं. आमिर खान इस वीडियो में बता रहे हैं कि किस तरह फिल्मों को हिट बनाने के लिए सबसे आसान कंटेंट है वॉयलेंस और सेक्स. उन्होंने कहा कि 'कुछ इमोशन होते हैं जो ऑडिएंस को भड़काने के लिए बहुत आसान होते हैं, इसमें से एक है हिंसा और दूसरा है सेक्स. वो डायरेक्टर्स जो फिल्मों में स्टोरी दिखाने, इमोशन दिखाने या सिचुएशन क्रिएट करने के लिए क्रिएटिव तौर पर टैलेंटेड नहीं होते हैं वो हिंसा और सेक्स जैसे कंटेंट पर डिपेंड होते हैं, अपनी फिल्में हिट करवाने के लिए'. यहां देखें आमिर खान का इंटरव्यू-

Love this. Need more of these interviews today. pic.twitter.com/zsq3I4cRlo