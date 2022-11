The Family Man season 3: सीरीज को लेकर Manoj Bajpayee ने दी बड़ी अपडेट, स्टार कास्ट में हो सकता है बड़ा फेरबदल

The Family Man season 3 द फैमिली मैन सीजन 3

डीएनए हिंदी: The Family Man season 3: अमेजन प्राइम वीडियो (Amazon Prime Video) पर मनोज बाजपेयी (Manoj Bajpayee) की सुपर हिट सीरीज द फैमिली मैन (The Family Man series) के दो सीजन रिलीज हो चुके हैं. दोनों ही सीजन को लोगों का काफी प्यार मिला है. इस सीरीज के तीसरे पार्ट का लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. इस सीरीज की एक एक अपडेट के लिए फैंस के बीच एक्साइटमेंट देखने को मिल रही है. इसी बीच द फैमिली मैन के लीड स्टार मनोज बाजपेयी ने बड़ी अपडेट दे डाली है. उन्होंने आखिरकार बता दिया है कि सीरीज (The Family Man season 3 release date) कब रिलीज होगी. साथ ही उन्होंने इसके स्टार कास्ट को लेकर भी बड़ी बात कही है.

द फैमिली मैन के लीड निभाने वाले एक्टर मनोज बाजपेयी ने हाल ही में सीरीज को लेकर बड़ी अपडेट दी है. उन्होंने कहा, 'अमेजन इसकी शूटिंग पहले शुरू करना पसंद करता लेकिन दोनों निर्देशक राज निदिमोरु और कृष्णा डीके, और मैं साल के अंत तक अपने अन्य प्रोजेक्ट्स में बिजी हैं. वे अगले साल की शुरुआत में द फैमिली मैन सीजन 3 के लिए तैयार होंगे.'

पहले ही कर दिया गया था सीजन 3 का ऐलान

द फैमिली मैन सीजन 2 के अंत में तीसरे सीजन की भी घोषणा कर दी गई थी. हालांकि अभी तक इस प्रोजेक्ट को शुरू नहीं किया गया है.

ये होगा सीरीज का स्टार कास्ट

पहले दो सीजन की तरह द फैमिली मैन सीज़न 3 में भी मनोज बाजपेयी, शारिब हाशमी और प्रियामणि वापसी करेंगे. हालांकि मीडिया रिपोर्टस की मानें तो इस बार स्टोरी को आगे बढ़ाने के लिए बहुत सारे नए एक्टर्स को लाया जा रहा है.

सीजन 2 में सामंथा ने किया था OTT डेब्यू

द फैमिली मैन सीजन 2 (The Family Man 2) ने अमेजन प्राइम वीडियो पर रिलीज होते ही तहलका मचा दिया था. मनोज बाजपेयी की लाजबाब एक्टिंग और साउथ की सुपरस्टार समांथा ने अपने दमदार अभिनय से इसमें चार चांद लगा दिए थे. तमिल विद्रोही राजी के किरदार में सामंथा ने काबिले-तारीफ काम किया था.

सस्‍पेंस, ड्रामा, एक्‍शन और एडवेंचर से भरे इस वेब सीरीज में फियर, फैमिली और फर्ज की अनोखी कहानी देखने को मिली.

