बॉलीवुड एक्टर इमरान हाशमी (Emraan Hashmi) की मोस्ट अवेटेड फिल्म ग्राउंड जीरो (Ground Zero) की इन दिनों काफी चर्चा है. कुछ दिनों पहले फिल्म के पोस्टर, टीजर और ट्रेलर रिलीज हुए थे जिसने सोशल मीडिया पर सनसनी फैला दी थी. फिल्म में एक्टर BSF ऑफिसर के रोल में नजर आने वाले हैं, ऐसे में उनके फैंस इस मूवी का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. वहीं फिल्म को लेकर एक और खास बात सामने आई है. 38 साल बाद कश्मीर में किसी फिल्म का स्पेशल प्रीमियर रखा जाएगा और ये फिल्म इमरान हाशमी की ग्राउंड जीरो (Ground Zero release) है.

तरण आदर्श ने ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी कि फिल्म ग्राउंड जीरो की कश्मीर में स्पेशल स्क्रीनिंग होगी. इस मूवी में इमरान के साथ एक्ट्रेस सई ताम्हनकर भी नजर आने वाली हैं. इस मूवी का डायरेक्शन तेजस प्रभा और विजय देऊस्कर ने किया है. यह एक्सेल मूवीज (Excel Movies) के बैनर तले बनी है.

EMRAAN HASHMI - RITESH SIDHWANI - FARHAN AKHTAR: 'GROUND ZERO' 7 DAYS TO GO... In a landmark development, #Kashmir is set to host its first red carpet film premiere in 38 years – and #GroundZero is that film.



Starring #EmraanHashmi, #GroundZero is directed by #TejasDeoskar...… pic.twitter.com/CXzvBhX6Xf