कृति सेनन (Kriti Sanon), काजोल (Kajol) और शाहीर शेख (Shaheer Sheikh) स्टारर फिल्म दो पत्ती (Do Patti) को दर्शकों का मिला जुला रिएक्शन देखने को मिल रहा है.

कृति सेनन (Kriti Sanon), काजोल (Kajol) और शाहीर शेख (Shaheer Sheikh) स्टारर फिल्म दो पत्ती (Do Patti) आज यानी कि 25 अक्टूबर को नेटफ्लिक्स (Netflix) पर रिलीज हो गई है. इस फिल्म के जरिए शहीर शेख ने बॉलीवुड में डेब्यू किया है. वहीं, फिल्म में कृति सेनन डबल रोल में नजर आई हैं और काजोल ने फिल्म में एक पुलिस ऑफिसर का रोल अदा किया है. तो जैसा कि फिल्म नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम हो रही है, तो चलिए जानते हैं दर्शकों को ये कैसी लगी.

सबसे पहले हम फिल्म की कहानी को लेकर बात करेंगे. फिल्म में कृति सेनन ने शैली और सौम्या का रोल अदा किया है, जो कि ट्विन सिस्टर हैं और दोनों के बीच अक्सर ही झगड़ा होता है. शैली हमेशा ही सौम्या से उसकी चीजे छीनने की कोशिश करती रहती है. इसके बाद सौम्या को ध्रुव से प्यार हो जाता है, जिसका रोल शाहीर शेख ने निभाया है. शैली ध्रुव और सौम्या को अलग करने की कोशिश करती है. फिल्म की कहानी प्यार और धोखे के बीच उलझी हुई है. सौम्या अपने पति ध्रुव पर घरेलू हिंसा और जान से मारने का आरोप लगाती है, जिसके बाद ध्रुव को गिरफ्तार किया जाता है. इसके अलावा फिल्म में काजोल ने एक पुलिस ऑफिसर के रोल के अलावा वकील की भूमिका भी बखूबी निभाई है. दरअसल, घरेलूं हिंसा और जान से मारने की कोशिश में मामला कोर्ट में जाता है, जिसे खुद काजोल ही लड़ती है.

कलाकारों ने की शानदार एक्टिंग

एक्टिंग को लेकर बात करें, को कृति सेनन ने जुड़वा बहनों के रोल को शानदार तरीके से निभाया है. इसके अलावा शाहीर शेख ने भी अपने ध्रुव के किरदार में जान डाल दी है. वहीं काजोल ने हमेशा की तरह शानदार एक्टिंग की है. बता दें कि दो पत्ती से कृति सेनन बतौर प्रोड्यूसर अपने करियर की शुरुआत की है. फिल्म का डायरेक्शन शशांक चतुर्वेदी ने किया है.

फिल्म के अलावा अब एक नजर डालते हैं दर्शकों के रिव्यू पर कि उन्हें दो पत्ती कैसी लगी. एक यूजर ने ट्विटर शाहीर शेख की फोटो शेयर करते हुए लिखा- ओएमजी, शाहीर शेख आसानी से विलेन रोल कर सकता है.

वहीं, दूसरे यूजर ने फिल्म को लेकर लिखा- कृति सेनन ने जिस स्वभाव के साथ दो अपोजिट पर्सनैलिटी में नजर आई हैं, वह Do Patti जैसी मूर्खतापूर्ण थ्रिलर में बर्बाद हो जाता है. एक रोमांटिक पल्पी थ्रिलर समाज की एक बुराई पर एक अकार्बनिक पीएसए बन जाती है. कृति और शाहीर ने इसे खत्म कर दिया लेकिन बस इतना ही.

#KritiSanon and the flair with which she pulls off two contrasting personalities is squandered in a dumbed down thriller like #DoPatti



A romantic pulpy thriller transitions to become an inorganic PSA on a nuanced evil of society!



Kriti & Shaheer killed it but that's about it

एक और यूजर ने शहीर शेख की तारीफ में लिखा- अब मुझे पता है कि शाहीर ने कहा था, "अच्छा सरप्राइज है कि नहीं मगर सरप्राइज़ है" ध्रुव कुछ ऐसी चीज़ है जिसके बारे में मैंने अपने जीवन में कभी नहीं सोचा था कि शाहीर को इस तरह का किरदार निभाते हुए देखूंगा. शाहीर शेख आप अमेजिंग हैं. निगेटिव भूमिकाएं अधिक आज़माए. आप इसमें शानदार हैं.

Now I know y Shaheer said "Accha surprise hai ki nahi magar surprise hai"😌Dhruv is something I never thought in my life to see Shaheer playing a character like this 😂 @Shaheer_S u are amazing.Take a bow!!Try negative roles more. You are fabulous in it

एक यूजर ने लिखा- दो पत्ति रिव्यू, यह ट्विन कॉन्सेप्ट डोमेस्टिक वॉयलेंस ड्रामा थ्रिलर पूरी तरह से प्रेडिक्टेबल है. कृति सेनन, काजोल, शाहीर शेख अपना प्रदर्शन अच्छा कर रहे हैं, लेकिन कहानी पुरानी है और कुछ सीन फिल्म में शामिल नहीं लगते, अगर आपको काजोल को पसंद करते हैं, तो जरूर देखें.