पंजाबी सिंगर दिलजीत दोसांझ (Diljit Dosanjh) इन दिनों अपने दिल लुमिनाटी (Dil Luminati) कॉन्सर्ट को लेकर चर्चा में बने हुए हैं. वह अभी तक देश के कई शहरों में परफॉर्म कर चुके हैं. इस बीच शनिवार को उन्होंने चंडीगढ़ में परफॉर्म किया. चंडीगढ़ में परफॉर्म करते हुए सिंगर-एक्टर ने हाल ही में इंटरनेशनल चेस फेडरेशन वर्ल्ड चेस चैंपियन गुकेश डोम्माराज (Gukesh Dommaraju) की तारीफ की और कॉन्सर्ट उनके नाम डेडिकेट किया.

दिलजीत ने छोटी उम्र से ही अपने सपनों को हासिल करने के लिए गुकेश की कड़ी मेहनत और उनके डेडिकेशन की सराहना की. उन्होंने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर कॉन्सर्ट से एक वीडियो शेयर किया है. दिलजीत ने अपने कॉन्सर्ट के दौरान कहा, यह कॉन्सर्ट वर्ल्ड चेस चैंपियन गुकेश को डेडिकेट है. पता है क्यों उसके नाम है, तुम जो भी सोचोगे, उस लड़के ने पहले ही सोच लिया था कि वर्ल्ड चैंपियन बनना है. मुश्किलें होती है, लेकिन जो जानता है कि उनसे कैसे निपटना है वह अपना लक्ष्य हासिल कर लेता है.

कौन हैं गुकेश

गुकेश ने गुरुवार को अपने FIDE वर्ल्ड चैंपियनशिप मैच के आखिरी गेम में चीन के डिंग लिरेन को हराकर खेल के इतिहास में सबसे कम उम्र के चैंपियन बनकर इतिहास रच दिया. गुकेश ने अगले दिन अपनी जीत के बाद FIDE वर्ल्ड चैंपियनशिप की ट्रॉफी पाई. FIDE की आधिकारिक वेबसाइट के अनुसार, चैंपियनशिप, जो अंतिम गेम तक 6.5-6.5 से बराबरी पर थी, जो कि गुकेश के शानदार परफॉर्मेंस पर समाप्त हुई. उन्होंने डिंग लिरेन पर 7.5-6.5 से जीत हासिल की.

Diljit Dosanjh dedicates his Chandigarh concert to the World Chess Champion Gukesh ❤️ pic.twitter.com/NxT3i6B2lL