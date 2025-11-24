FacebookTwitterYoutubeInstagram
Homeबॉलीवुड

बॉलीवुड

जब Dharmendra के इस एक्ट्रेस ने बेशर्म कहते हुए जड़ दिया था थप्पड़, इस बात पर मच गया था बवाल

Dharmendra Slapped Controversy: इस बीच हम आपको बताएंगे कि जब धर्मेंद्र को इस एक्ट्रेस ने थप्पड़ मार दिया था और उन्हें बेशर्म बोल दिया था. आइए जानते हैं कि ये कब हुआ था और इसपर कितना बवाल मचा था.

मोहम्मद साबिर

Updated : Nov 24, 2025, 05:48 PM IST

Dharmendra death

बॉलीवुड के ही-मैन धर्मेंद्र नहीं रहे. दिग्गज अभिनेता ने 89 की उम्र में अपने जुहू स्थित घर में अंतिम सांस ली. धर्मेंद्र लंबे समय से बीमार चल रहे थे और वो उम्र से जुड़ी समस्याओं से जूझ रहे थे. उनके निधन के बाद भारतीय सिनेमा जगत गमगीन है. धरम पाजी की लंबी उम्र और अच्छी सेहत के लिए दुआएं करने वाले फैंस में भी शोक की लहर है. इस बीच हम आपको बताएंगे कि जब धर्मेंद्र को इस एक्ट्रेस ने थप्पड़ मार दिया था और उन्हें बेशर्म बोल दिया था. आइए जानते हैं कि ये कब हुआ था और इसपर कितना बवाल मचा था. 

इस एक्ट्रेस ने जड़ दिया था थप्पड़

धर्मेंद्र के एक्ट्रेस तुनाजा ने थप्पड़ मार दिया था और साथ ही उन्हें बेशर्म भी कहा था. रिपोर्ट्स के अनुसार, धर्मेंद्र और तुनाजा अच्छे दोस्त थे और दोनों के बीच खास बॉन्डिंग भी थी. लेकिन दोनों के बीच एक चीज अलग थी. तनुजा सख्त और अनुशासित थीं, जबकि धर्मेंद्र पाजी काफी मस्तमौला इंसान थे. लेकिन बॉलीवुड एक्ट्रेस तनुजा जब पाजी के थप्पड़ मारा, तो फिल्मी जगत में बवाल मच गया था. 

क्या है थप्पड़ की कहानी?

दरअसल, धर्मेंद्र और तनुजा एक साथ फिल्म ‘चांद और तारे’ कर रहे थे. फिल्म की शूटिंग के दौरान 
धर्मेंद्र की पहली पत्नि प्रकाश कौर भी बच्चों के साथ सेट पर आया कर थीं. तनुजा भी प्रकाश और उनके बच्चों के साथ वक्त बिताया करती थी. रिपोर्ट्स के अनुसार, धर्मेंद्र पाजी तनुजा के साथ फ्लर्ट करने की कोशिश कर रहे थे. धर्मेंद्र के फ्लर्ट से तनुजा काफी गुस्सा गईं और उन्होंने पाजी के थप्पड़ जड़ दिया और बोलीं कि बेशर्म मैं तुम्हारी बीवी को जानती हूं और तुम मुझसे फ्लर्ट कर रहे हो. फिर धर्मेंद्र ने उनसे माफी मांगी और उन्हें अपना भाई बनाने को कहा. 

हालांकि तनुजा काफी मना किया. लेकिन अंत में तनुजा ने धर्मेंद्र के राखी बांधी. तनुजा की बेटी काजोल और धर्मेंद्र के बेटे बॉबी देओल भी एक साथ काम कर चुके हैं. 

शोक में फिल्मी जगत 

धर्मेंद्र की मौत के बाद पूरा बॉलीवुड जगत शोक में हैं. अभिताभ बच्चन से लेकर कई बड़े एक्टर उन्हें ऋदांजलि देने पहुंचे हैं. 24 नवंबर 2025 को धर्मेंद्र के निधन की खबर आई है, जिसके बाद पूरा भारत शोक में है और उनके परिवार वालों को हौसला देने की दुआ कर रहा है. इससे पहले भी ऐसी खबर उठी थी कि धर्मेंद्र का निधन हो गया है, जिसके बाद उनका परिवार काफी गुस्सा भी हुआ था.

