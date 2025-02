शाहिद कपूर (Shahid Kapoor) स्टारर एक्शन ड्रामा फिल्म देवा (Deva) आज 31 जनवरी को सिनेमाघरों में रिलीज हो गई है. फिल्म में शाहिद एक पुलिस ऑफिसर के रोल में नजर आए है. इसके अलावा पूजा हेगड़े (Pooja Hegde) भी मूवी में अहम भूमिका में दिखाई गई हैं. उन्होंने एक जर्नलिस्ट का किरदार निभाया है. यह पहली बार है, जब पूजा और शाहिद किसी फिल्म में साथ नजर आए हैं. जैसा कि फिल्म रिलीज हो गई है और देवा को दर्शकों का कैसा रिएक्शन मिल रहा है, चलिए एक नजर डालते हैं.

देवा का निर्देशन रोशन एंड्रूज ने किया है. इस फिल्म में शाहिद कपूर ने एक वायलेंट पुलिस ऑफिसर की भूमिका अदा की है. फिल्म में उनका लुक एकदम एंग्री कबीर सिंह की तरह नजर आ रहा है. शाहिद मूवी में अपने अंदाज में एक हाई प्रोफाइल केस को सुलझाते हुए नजर आएं हैं. इस दौरान वह विश्वासघात और धोखे का शिकार होते हैं. वहीं, पूजा हेगड़े फिल्म में जर्नलिस्ट बन पुलिस ऑफिसर के लिए गए एक्शन पर सवाल खड़े करती हैं.

दर्शकों के रिव्यू को लेकर बात करें, तो लोग ट्विटर पर अपने रिएक्शन दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा, '' अभी एक स्पेशल स्क्रीनिंग में देवा देखी. शाहिद कपूर ने अब तक की अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस दी. कसी हुई कहानी और क्लाइमेक्स आउटस्टैंडिंग. ब्लॉकबस्टर.

Just watched #Deva at a special screening. Shahid Kapoor has outdone himself, his best ever. Tight screenplay and fast paced sequence keeps you spellbound. And climax is outstanding 💥 BLOCKBUSTER.👍

दूसरे यूजर ने लिखा, '' देवा अपनी दमदार परफॉर्मेंस से सभी को चौंका देने वाला है. मुंह से निकले शब्द गेम-चेंजर साबित होंगे. बस इंतज़ार करें शाहिद कपूर स्क्रीन पर आग लगाने के लिए पूरी तरह तैयार हैं.

#Deva is going to shock everyone with its powerful performances! The word of mouth will be a game-changer. Just wait for tomorrow—#ShahidKapoor is all set to set the screen on fire! 🔥 #DevaStormIsComingpic.twitter.com/awFdkvXBrr