दिल्ली में काफी दिनों से लोगों का सांस लेना दूभर हो गया है. राजधानी में बुधवार को AQI 426 दर्ज (Delhi Pollution AQI level) किया गया. बढ़ते प्रदूषण के चलते दिल्लीवाले काफी परेशान हैं. उन्हें सेहत से जुड़ी समस्याएं हो रही हैं. वहीं इस मामले पर एक्ट्रेस ऋचा चड्ढा (Richa Chadha) का गुस्सा फूटा है. उन्होंने एक वीडियो शेयर कर ट्विटर पर भड़ास निकाली है. उन्होंने चिंता तो जताई है, साथ ही साथ लोगों पर गुस्सा भी जाहिर किया है. उनका ये पोस्ट तेजी से वायरल हो रहा है.

ऋचा चड्ढा ने एक ट्विटर यूजर का वीडियो शेयर किया है जिसमें एक शादी में पटाखे फोड़े जा रहे हैं. इस वीडियो में धुंध की मोटी परत देखी जा सकती है. इस पोस्ट पर जवाब देते हुए एक्ट्रेस ने लिखा 'मौत की सजा को दिल्ली में जीवन कहा जाता है. मेरे बचपन का शहर, मेरा स्कूल, मेरी जड़ें. अपने आप के प्रति किसी चीज की परवाह ना करना और घोर नफरत को देखकर दिल टूट गया. राजनेता तब तक कुछ नहीं करेंगे, जब तक हम अपने लिए बोलना नहीं सीख लेते.'

The death sentence called life in Delhi… the city of my childhood, my school, my roots… 💔

Heartbreaking to see the apathy and sheer hatred for one-selves.

Politicians will do nothing unless we learn to speak up for ourselves 💔🙏🏽 https://t.co/tMYXgkn88G