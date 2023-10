Deepika Padukone और Ranveer Singh कॉफी काउच पर बैठकर खोलेंगे प्यार और शादी के राज, धांसू प्रोमो में दिखी झलक

डीएनए हिंदी: करण जौहर (Karan Johar) का सेलिब्रिटी चैट शो 'कॉफी विद करण' (Koffee With Karan 8) नए सीजन के साथ वापसी करने जा रहा है. फिर से बॉलीवुड सेलेब अपनी जिंदगी से जुड़े दिलचस्प किस्से शेयर करते दिखने वाले हैं. वहीं करण के शो के पहले मेहमान का नाम भी सामने आ गया है. शो के पहले गेस्ट दीपिका पादुकोण (Deepika Padukone) और रणवीर सिंह (Ranveer Singh) होने वाले हैं. अब इसका प्रोमो भी सामने आ गया है जिसे देख फैंस एक्साइटेड हो गए हैं.

कॉफी विद करण सीजन 8 में रणवीर सिंह और दीपिका पादुकोण (Ranveer Singh-Deepika Padukone) पहली बार साथ नजर आने वाले हैं. खबरें थीं कि शो में कपल की शादी की अनदेखी झलक दिखाई जा सकती है. वहीं इस नए प्रोमो को देख फैंस काफी एक्साइटेड हो गए हैं. लोग जमकर इस वीडियो को शेयर कर रहे हैं.

Deepika Padukone and Ranveer Singh on Koffee With Karan pic.twitter.com/mwHUwTLBdN