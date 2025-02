छावा (Chhaava) 2025 की मोस्ट अवेटेड फिल्म में से एक है, जो कि आज वैलेंटाइन के मौके पर सिनेमाघरों में रिलीज हो गई है. इसमें विक्की कौशल (Vicky Kaushal) अहम रोल में नजर आएं है. उन्होंने छत्रपति शिवाजी महाराज के बेटे छत्रपति संभाजी महाराज का रोल अदा किया है. इसमें रश्मिका मंदाना (Rashmika Mandanna) भी दिखाई दी हैं और उन्होंने संभाजी की पत्नी महारानी येसुबाई की भूमिका निभाई है. इसके अलावा अक्षय खन्ना मुगल (Akshaye Khanna) सम्राट औरंगजेब के रोल में दिखे हैं. जैसा कि आज फिल्म रिलीज हो गई है, तो चलिए पढ़ते हैं दर्शकों का इसको लेकर क्या रिएक्शन रहा है.

छावा का डायरेक्शन लक्ष्मण उतेकर ने किया है. वह हिंदी मीडियम, लुका छिपी, मिमी जैसी कई बेहतरीन फिल्में बना चुके हैं. वहीं, छावा लक्ष्मण की डायरेक्ट की गई अन्य फिल्मों से अलग है, क्योंकि यह एक हिस्टोरिकल ड्रामा है. इस फिल्म की कहानी पर भी काफी काम किया है. जहां बीते दिनों फिल्म में एक डांस सीक्वेंस को लेकर विवाद था, डायरेक्टर ने उस सीन को भी हटा दिया था. वहीं, फिल्म रिलीज के बाद काफी चर्चा में है और लोग इसको लेकर कमेंट्स करते हुए नजर आ रहे हैं.

यह भी पढ़ें- Chhaava पर फिर चली सेंसर बोर्ड की कैंची, Vicky Kaushal की फिल्म में इन शब्दों को किया म्यूट

एक यूजर ने लिखा, '' ये दो आदमी पूरी दुनिया के डिजर्व करते हैं.'' इसके साथ ही यूजर ने विक्की कौशल और लक्ष्मण उतेकर का गले मिलते हुए वीडियो शेयर किया है. इस दौरान पीछे कटरीना कैफ भी नजर आ रही हैं.

एक और यूजर ने फिल्म को लेकर लिखा, '' एक पावरफुल स्टोरी, शानदार परफॉर्मेंस, इसमें कोई हैरानी नहीं कि छावा के रिव्यू अमेजिंग हैं. वहीं, दर्शक इस मूवी को विक्की कौशल की बेस्ट परफॉर्मेंस भी कह रहे हैं.

एक अन्य यूजर ने लिखा, '' यह हमारे महानतम मराठा राजा संभाजी की एपिक बायोपिक होने जा रही है. हम सभी यह अनुभव करेंगे कि हमारे मराठा राजा मुगल वंश के खिलाफ कैसे लड़ते थे. मराठा राजाओं की आवाज आज गरजेगी.

This is going to be epic Biopic our Greatest Maratha King Sambhaji!!

We all will experience this how our Maratha Kings fight against the mugul dinesty!!

The Voice of Maratha Kings will Roar today!#Chhaava #ChhaavaTrailer #ChhaavaRoarsTomorrow#Chhaavareview#ChhaavaInCinemas… pic.twitter.com/AFEzeQgIzU