विक्की कौशल (Vicky Kaushal) स्टारर फिल्म छावा (Chhaava), जो कि छत्रपति संभाजी महाराज के जीवन पर आधारित है, वह बॉक्स ऑफिस पर अच्छा परफॉर्म कर रही है. फिल्म लगातार बॉक्स ऑफिस पर रिकॉर्ड तोड़ रही है. लक्ष्मण उतेकर (Laxman Utekar) के निर्देशन में बनी यह ऐतिहासिक एक्शन ड्रामा फिल्म लोगों को काफी पसंद आ रही है और इस मूवी ने भारत में अब 500 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया है. यह फिल्म अब अन्य ब्लॉकबस्टर फिल्म जवान (Jawan), स्त्री 2 (Stree 2), पठान (Pathaan), एनिमल (Animal) और गदर 2 (Gadar 2) के क्लब में शामिल हो गई है.

वहीं, छावा को लेकर अनुभवी ट्रेड एनालिस्ट और फिल्म क्रिटिक तरण आदर्श ने शनिवार मार्च 8 की सुबह पर अपने एक्स पर फिल्म के ऑफिशियल बॉक्स ऑफिस नंबर्स शेयर किए हैं. उन्होंने लिखा, '' 500 नॉट आउट, छावा 22 वें दिन 500 करोड़ रुपये के क्लब में शामिल हो गई है. हाल के समय की कुछ सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्मों के बीच खड़ी है. पुष्पा 2 हिंदी, जवान, स्त्री 2, गदर 2, पठान, बाहुबली 2 हिंदी और एनिमल. एक शानदार उपलब्धि है.

छावा ने किया 500 करोड़ कलेक्शन

उन्होंने आगे लिखा, '' छावा ने अपना दमदार प्रदर्शन जारी रखा है, चौथे शुक्रवार की कमाई, तीसरे मंगलवार, बुधवार और गुरुवार से ज्यादा रही है. जिससे शनिवार को और भी अच्छे कलेक्शन की उम्मीद है. इतना ही नहीं, छावा तेलुगु ने शुक्रवार को शानदार शुरुआत की, जो हिंदी रिलीज के तीन सप्ताह बाद रिलीज हुई है. छावा हिंदी ने अपने चौथे सप्ताह में 6.30 करोड़ का कलेक्शन किया. इसने हिंदी में कुल 502.70 करोड़ कमा लिए है. वहीं, छावा तेलुगु ने 2.63 करोड़ की कमाई की, जो कि 7 मार्च को रिलीज हुई थी.

500 NOT OUT... #Chhaava joins the elite ₹ 500 cr Club [on Day 22], standing tall among some of the biggest #Blockbusters in recent times: #Pushpa2 #Hindi, #Jawan, #Stree2, #Gadar2, #Pathaan, #Baahubali2 #Hindi and #Animal... A monumental achievement!#Chhaava continues its… pic.twitter.com/aOmtCFqL7p