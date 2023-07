Bigg Boss OTT 2: इस वजह से फूट-फूटकर रोने लगी Aashika Bhatia, कंटेस्टेंट के बुरे बर्ताव पर फूटा पूजा भट्ट का गुस्सा

डीएनए हिंदी: बिग बॉस ओटीटी(Bigg Boss OTT 2) का सीजन 2 अपने पहले दिन से ही चर्चा में है. विवादित शो में बीते दिनों कुछ कलाकारों की एंट्री हुई है. इसी बीच जानी मानी टीवी की एक्ट्रेस और सोशल मीडिया इंफ्लूयसर आशिका भाटिया(Aashika Bhatia) भी इस घर में आई हैं. वहीं, वीकेंड का वार के दूसरे फेज की शुरुआत अच्ची रही है, लेकिन इसका एंड काफी शॉकिंग रहा है. वहीं, इस वीकेंड के वार में आशिका भाटिया हैरान परेशान और रोते हुए नजर आई हैं. आइये जानते हैं क्या रही इसकी वजह.

दरअसल, वीकेंड का वार में कृष्णा अभिषेक और भारती सिंह मुख्य अतिथि के रूप में शो में आए थे. इस दौरान दोनों ने सभी कंटेस्टेंट को खूब हंसाया. लेकिन बाद में भारती एक ट्विस्ट रिवील करती हैं. इस दौरान आशिका रोने लगती हैं और पूजा भट्ट इस दौरान आशिका का साथ देते हुए नजर आती हैं और बाकी कंटेस्टेंट पर गुस्सा निकालती हैं.

आशिका को मिले तीन जीरो

एपिसोड की शुरुआत में कृष्णा ने पूजा भट्ट के साथ फ्लर्ट किया और उनके साथ दिल है कि मानता नहीं गाने पर परफॉर्म किया. इसी तरह भारती सिंह ने भी जैद हदीद के साथ टिप टिप बरसा पानी पर डांस किया था. बाद में कॉमेडी जोड़ी ने कंटेस्टेंट को चुनने के लिए कहा और खेल में कंट्रीब्यूट नहीं देने के लिए उसे एक जीरो दिया. आशिका को घर में तीन जीरो मिले और घर में गुमसुम रहने के कारण उसका मजाक भी उड़ाया गया.

घर वालों के बर्ताव से रोने लगती हैं आशिका

पिछले दिनों से आशिका सुन रही थी कि वह घर में सबसे कम बातचीत करने वाली शख्स है. जिसका किसी से कोई भी कनेक्शन नहीं है. आशिका इस चीज से काफी ज्यादा सदमे में थी और जब भारती ने उससे अपनी बात रखने के लिए कहा तो वह फूट फूट कर रोने लगती है. आशिका ने कहा कि उन्हें साथ आने में समय लगता है और वह एल्विस यादव की तरह ज्यादा बातें नहीं करते हैं. आशिका रो रही थी और भारती उन्हें संभाल रही थी. आशिका के इमोशनली कमजोर पड़ने के कारण बाकी के घर वाले काफी हैरान थे, लेकिन पूजा ने उनका साथ दिया.

एल्विस को बनाया असिस्टेंट

उसके बाद कृष्णा और भारती ने बाकी के घर वालों से एक वाइल्डकार्ड कंटेस्टेंट को द असिस्टेंट बनाने के लिए कहा, जो कि घर के सभी लोगों के कहने पर काम करेगा. उसके बाद फलक नाज, बेबिका धुर्वे, जिया शंकर और मनीषा रानी समेत अन्य घर वालों ने एल्विस को इस पोजीशन के लिए चुना. वहीं, जाने से पहले कृष्णा और भारती ने इस हफ्ते किसी भी कंटेस्टेंट को एलिमिनेट नहीं किया.

