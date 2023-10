Bigg Boss 17: समर्थ जुरेल पर भड़के अभिषेक कुमार, ईशा मालवीय को झूठी नंबर वन कहने पर फूटा गुस्सा

डीएनए हिंदी: बिग बॉस 17(Bigg Boss 17) में इन दिनों काफी ड्रामा देखने को मिल रहा है. शो में बीते काफी वक्त से अंकिता लोखंडे(Ankita Lokhande) और विक्की जैन(Vicky Jain) के बीच मतभेद देखा गया है. वहीं, अब अभिषेक कुमार(Abhishek Kumar) भी शो में बुरी तरह से रोते हुए नजर आए हैं. दरअसल, जैसे ही टास्कमास्टर समर्थ जुरेल(Samarth Jurel) का बिग बॉस 17 के घर में स्वागत करते हैं, तभी अभिषेक जोर जोर से रोने लगते हैं और ईशा मालवीय(Isha Malviya) को उनके आने पर झटका लगता है.

दरअसल, आने वाले एपिसोड में दिखाया जाएगा कि समर्थ जुरेल ईशा के बॉयफ्रेंड होने का दावा करते हैं और इस कारण एक्ट्रेस काफी परेशान हो जाएगी. वहीं, दूसरे ओर अभिषेक कुमार फूट फूट कर रोते नजर आते हैं और इस दौरान घर वाले उन्हें शांत करवाते हैं. आने वाले एपिसोड की एक वीडियो क्लिप सामने आई है, जिसमें दिखाया गया है कि जैसे ही समर्थ शो के अंदर एंटर होते हैं तो वो ईशा से मिलते हैं और इसपर एक्ट्रेस उससे कहती हैं कि तू ये बोल कर क्यों आया समर्थ, क्यों बोला? तभी समर्थ उनसे पूछते हैं कि मैं क्या लगता हूं तेरा ईशा? ईशा जवाब देती है, दोस्त है तू मेरा, समर्थ.

ये भी पढ़ें- बिग बॉस 17 का हिस्सा बनने पर अरबाज-सोहेल हुए ट्रोल, लोग बोले- सलमान खान रोजगार योजना

अभिषेक-समर्थ में हुई लड़ाई

उसके बाद दूसरी ओर मुन्नवर फारूकी, विक्की जैन और ईशा रोते हुए अभिषेक को संभालते हैं. समर्थ बीच में आता है और उन्हें गार्डन एरिया में इकट्ठा होने के लिए कहता है. इसके बाद जब सब एक साथ आते हैं तो समर्थ कहता है कि आपके बीच एक लड़की है जो अपनी पहचान कुछ और ही बताना चाहती है, तो मैं उसकी असली पहचान बताना चाहता हूं और वह पहचान है कि झूठी नंबर 1. समर्थ आगे कहता है पहला झूठ, अभिषेक मेरा दोस्त है. यह सुनने के बाद अभिषेक को गुस्सा आ जाता है और वो समर्थ को ओर जाता है और इस दौरान दोनों ही झगड़ने लगते हैं. समर्थ और अभिषेक एक दूसरे को गाली देते हैं और दूसरे को मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन बाकी के कंटेस्टेंट बीच बचाव करते हैं.

Full Promo: Isha's ex-boyfriend cries seeing her current boyfriend in the house.



While Isha says sirf ham dost hain. Big fight betn Abhishek & Samarth #BiggBoss17pic.twitter.com/gfovjDBRVG