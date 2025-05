राजकुमार राव (Rajkumar Rao) और वामिका गब्बी (Wamiqa Gabbi) की फिल्म भूल चूक माफ (Bhool Chuk Maaf) कई विवादों और मुश्किलों के बाद आखिरकार आज सिनेमाघरों में रिलीज हो गई है. फिल्म सबसे पहले 9 मई को रिलीज होने वाली थी, लेकिन इस बीच भारत और पाकिस्तान में तनाव चल रहा था जिसके कारण फिल्म के मेकर्स ने इसे ओटीटी प्लेटफॉर्म प्राइम वीडियो पर रिलीज करने का प्लान बनाया था. लेकिन सिनेमाघरों के मालिकों ने मेकर्स के इस फैसले पर नाराजगी जताई और करोड़ों का केस किया, जिसके बाद इसे थिएटर में रिलीज किया गया. वहीं, जैसा कि फिल्म रिलीज हो गई है, तो चलिए एक नजर डालते हैं दर्शकों को ये फिल्म कैसी लग रही है.

फिल्म की कहानी को लेकर सबसे पहले बात करेंगे. फिल्म की कहानी एक शख्स के बारे में है, जिसकी शादी उसकी प्रेमिका से तय होती है. लेकिन लड़की के पिता की डिमांड होती है कि लड़के की सरकारी नौकरी होनी चाहिए, जिसके बाद जैसे तैसे नौकरी जुगाड़ से लग जाती है. लेकिन शादी नहीं हो पाती है, क्योंकि हल्दी वाली रस्म होने के बाद लड़का जब भी सुबह उठता है तो हर बार वह हल्दी वाले दिन पहुंच जाता है, जिसके कारण बार बार शादी वाला दिन नहीं आ पाता है.

फिल्म को लेकर बात करें तो यह दर्शकों को काफी पसंद आ रही है. लोग इसकी जमकर तारीफ कर रहे हैं. ट्विटर पर इसे फुल फैमिली एंटरटेनमेंट बताया जा रहा है. फिल्म क्रिटिक तरण आदर्श ने भी भूल चूक माफ को लेकर पोस्ट किया है. उन्होंने लिखा, '' वन वर्ड फिल्म भूल चूक माफ-दिल को छू लेने वाली. रेटिंग 3.5 स्टार. एंटरटेनिंग पलों और कुछ अच्छे कॉमेडी के साथ एक अच्छी कहानी. इंटरवल के बाद पकड़ खो जाती है, लेकिन बेहतरीन एंडिंग इसे फिर से हासिल कर लेता है... अच्छी फिल्म भूल चूक माफ.

#OneWordReview ... #BhoolChukMaaf : HEARTWARMING. Rating: ⭐️⭐️⭐️½ A feel-good tale with entertaining moments and some good humour... Loses grip post-interval, but the solid finale redeems it... Good watch! #BhoolChukMaafReview Director #KaranSharma crafts a smart rom-com built… pic.twitter.com/5hG6EzEVzs

वहीं, अन्य यूजर ने फिल्म को लेकर लिखा, '' एक मज़ेदार और बेहद इमोशनल राइड भूल चूक माफ़ एक अच्छी तरह से बनाई गई फिल्म है. सरल कहानी फ़िल्म की सबसे बड़ी ताकत है. वामीका गब्बी अच्छी है लेकिन @राज कुमार राव हमेशा की तरह बेहतरीन है. मैडॉक के पास एक और विजेता है. इसे देखें और आनंद लें. शानदार.

A hilarious and super emotional ride #Bhoolchukmaaf is a well made film. The simple story is the biggest strength of the film #WamiqaGabbi is good but @RajkummarRao is outstanding as usual. Maddock has another winner up their sleeves. Watch it and enjoy. Brilliant. pic.twitter.com/Zk2Nz4hs7V