Bhool Bhulaiyaa 3 vs Singham Again box office advance booking: सिंघम अगेन और भूल भुलैया 3 के लिए काउंटडाउन की शुरुआत हो चुकी है. शुक्रवार, 1 नवंबर को दोनों फिल्‍में बॉक्‍स ऑफिस पर धूम मचाने की तैयारी में हैं.

Bhool Bhulaiyaa 3, Singham Again

TRENDING NOW

इस साल की दिवाली सिनेमालवर्स के लिए बेहद खास होने वाली है. 1 नवंबर को सिंघम अगेन (Singham Again) और भूल भुलैया 3 (Bhool Bhulaiyaa 3) जैसी जबरदस्त फिल्में एक साथ बॉक्स ऑफिस पर धमाका करने के लिए तैयार हैं. फिल्ममेकर्स से लेकर फैंस को इनकी रिलीज का बेसब्री से इंतजार है. ऐसे में दोनों की एडवांस बुकिंग (Singham Again vs Bhool Bhulaiyaa advance booking) भी शुरू हो चुकी है. यहां जानें किस फिल्म की एडवांस बुकिंग को लेकर पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिल रहा है.

सबसे पहले बात करते हैं रोहित शेट्टी की अगली कॉप यूनिवर्स सिंघम अगेन की जिसके रिलीज को अब कुछ ही समय बाकी है और लोगों में फिल्म को लेकर एक्साइटमेंट बढ़ रही है. कोई मोई की खबर की मानें तो सिंघम अगेन ने देशभर में करीब 7,781 टिकट बेच दिए हैं. ऐसे में ये आंकड़ा पूरे देश में 10,000 को पार कर सकता है. फिलहाल सिंघम अगेन की प्री-सेल में जबरदस्त उछाल देखने को मिल सकता है.

Sacnilk की मानें तो भूल भुलैया के पहले दिन के लिए 35,600 टिकट बिक चुके हैं जिसके साथ इसका कलेक्शन 75 लाख हो गया है. ऐसे में अभी थोड़ा और समय बाकी है तो दोनों ही फिल्मों के टिकट बिक सकते हैं. फिलहाल दोनों फिल्म के बीच की टक्कर को देखना काफी दिलचस्प होगा. वहीं आंकड़ों को देखते हुए, ऐसा लगता है कि भूल भुलैया 3 अजय देवगन की सिंघम अगेन से बेहतर प्रदर्शन कर सकती है.

ये भी पढ़ें: 'दिन में हमारी देखो दोपहर को उनकी', Singham Again-Bhool Bhulaiyaa 3 के क्लैश पर ये क्या बोल गए Vidya Balan-Kartik Aaryan

दोनों फिल्मों की कास्ट है जबरदस्त

सिंघम अगेन में अजय देवगन के अलावा करीना कपूर, अक्षय कुमार, रणवीर सिंह, दीपिका पादुकोण, टाइगर श्रॉफ और अर्जुन कपूर जैसे कई कलाकार नजर आने वाले हैं. इसका निर्देशन रोहित शेट्टी ने किया है.

वहीं भूल भुलैया 3 को अनीज बज्मी ने डायरेक्ट किया है जिसमें कार्तिक आर्यन के साथ विद्या बालन, माधुरी दीक्षित और तृप्ति डिमरी जैसे तमाम स्टार नजर आएंगे.

ख़बर की और जानकारी के लिए डाउनलोड करें DNA App, अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.