मंगलवार देर सुबह 26 नवंबर की सुबह बादशाह (Badshah) के चंडीगढ़ नाइट क्लब में ब्लास्ट हुआ था. जिसके बाद से पुलिस जांच में जुटी हुई है. पुलिस ने शुरुआती जांच में बताया था कि यह धमाका जबरन वसूली के लिए किया गया था. वहीं, अब इस मामले में एक बड़ा अपडेट सामने आया है.

दरअसल, बादशाह के नाइट क्लब सेविल्ले में धमाका करवाने की जिम्मेदारी लॉरेंस बिश्नोई गैंग के सदस्य गैंगस्टर गोल्डी बरार ने ली है. मंगलवार रात 26 नवंबर को सेक्टर 26 में क्लबों के बाहर दो धमाके हुए थे. यह सेविल्ले बार और लाउंज और डी ओर्रा क्लब के पास हुआ था. घटनास्थल का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, जिसमें एक शख्स को इलाके से भागने से पहले क्लबों के बाहर संदिग्ध देसी बम फेंकते हुए देखा गया है.

गोल्डी बरार ने ली जिम्मेदारी

वहीं, फेसबुक पर गोल्डी बरार ने इस घटना की जिम्मेदारी लेते हुए पोस्ट किया है. उन्होंने पोस्ट में लिखा- उनके गिरोह के सदस्यों ने क्लब मालिकों को प्रोटेक्शन मनी के लिए फोन किया था. हालांकि उन्होंने उनकी कॉल को नजरअंदाज कर दिया. गोल्डी ने बताया कि यह हमला उन्हें धमकाने और चेतावनी देने के लिए था.

The responsibility of the blast in Chandigarh has been taken by gangster Goldy Brar by posting on social media https://t.co/vwvWZ4S8Sz pic.twitter.com/vennizK6lF