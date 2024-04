Bade Miyan Chote Miyan 2 review: पहले ही दिन करोड़ों छापने को तैयार है Akshay-Tiger की फिल्म, फैंस कर रहे भर भर कर तारीफ

अक्षय कुमार और टाइगर श्रॉफ स्टारर फिल्म 'बड़े मियां छोटे मियां' (Bade Miyan Chote Miyan 2) आखिरकार आज यानी 11 अप्रैल को ईद (Eid 2024) के मौके पर सिनेमाघरों में रिलीज हो गई है. अली अब्बास जफर के डायरेक्शन में बनी इस फिल्म को लेकर काफी समय से बज भी था. वहीं अब इसको लेकर लोगों की राय भी सामने आ गई है. फैंस को तो ये एक्शन पैक फिल्म काफी पसंद आई है. आइए जानते हैं एक्स यानी ट्विटर (Bade Miyan Chote Miyan 2 twitter review) पर लोग फिल्म के लेकर अपनी क्या राय दे रहे हैं.

अक्षय कुमार और टाइगर श्रॉफ के अलावा बड़े मियां छोटे मियां के विलेम की भी काफी चर्चा थी. फिल्म में पृथ्वीराज सुकुमारन ने विलेन का किया है. वहीं इसमें सोनाक्षी सिन्हा, मानुषी छिल्लर और अलाया एफ भी नजर आए. वहीं सोशल मीडिया पर फिल्म को लेकर दर्शकों ने रिएक्शन देना शुरू कर दिया है. लोग इसे फिलहाल काफी पसंद कर रहे हैं और हिट करार दे रहे हैं.

Now watching #BadeMiyanChoteMiyan. One action scene and one song done, and kafi swag hai... #AkshayKumar and #TigerShroff seem to be having a blast, quite literally! Hope the momentum continues. @aliabbaszafar#BMCMReview #BadeMiyanChoteMiyanOnEid2024 pic.twitter.com/l2sviGiT6s