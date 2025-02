सिंगर और एक्टर हिमेश रेशमिया (Himesh Reshammiya) एक बार फिर बड़े पर्दे पर धमाका करने वाले हैं. उनकी मच अवेटेड फिल्म 'बैडएस रवि कुमार' (Badass RaviKumar) लंबे इंतजार के बाद रिलीज होने को तैयार है. कुछ दिन पहले इसके धांसू ट्रेलर रिलीज किया था जिसने इंटरनेट (Badass Ravikumar trailer) पर सनसनी फैला दी थी. इस हाई-ऑक्टेन एक्शन फिल्म में हिमेश खूब मार धाड़ के साथ खतरनाक डायलॉग बोलते हुए दिखे. वहीं अब इसकी एडवांस बुकिंग भी शुरू हो गई है जिसके आंकड़े सामने आ गए हैं.

बैडएस रवि कुमार में हिमेश रेशमिया लीड रोल निभा रहे हैं. इस फिल्म में वो फुल ऑन एक्शन अवतार में दिखेंगे. बीते दिनों रिलीज हुए ट्रेलर में उनके खुंखार अवतार को देखने को मिला. वहीं एक से बढ़कर एक धांसू डायलॉग ने भी लोगों का ध्यान खींचा. शायद यही वजह है कि फिल्म को एडवांस बुकिंग में अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है. जी हां, 7 फरवरी यानी शुक्रवार को रिलीज हो रही इस फिल्म के टिकट धड़ाधड़ बुक हो रहे हैं.

पिंकविला की मानें तो मंगलवार की सुबह फिल्म की एडवांस बुकिंग शुरू हो गई थी. कीथ गोम्स के निर्देशन में बनी इस मूवी ने पीवीआर इनॉक्स और सिनेपोलिस में लगभग 13,500 से 14,000 टिकट बेचे हैं. फिलहाल अभी भी 24 घंटे बाकी हैं. ऐसे में उम्मीद है कि फिल्म अच्छी कमाई कर सकती है.

वहीं तरण आदर्श ने सोशल मीडिया पर इसके टिकट के दाम को लेकर खुलासा किया है. उन्होंने फिल्म का एक पोस्टर शेयर करते हुए लिखा 'हिमेश रेशमिया वर्सेस प्रभुदेवा. बैडएस रवि कुमार एडवांस बुकिंग शुरू.' फिल्म के पोस्टर पर लिखा है कि फिल्म की टिकट महज 149 रुपये है.

HIMESH RESHAMMIYA VS PRABHU DHEVA: 'BADASS RAVI KUMAR' ADVANCE BOOKINGS START... ARRIVES *THIS FRIDAY*... #HimeshReshammiya returns to the big screen... Advance bookings for #BadassRaviKumar are now open.



Arrives in *cinemas* on 7 Feb 2025.#PrabhuDheva | #KeithGomes |… pic.twitter.com/vNfU9MITgz