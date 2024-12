वरुण धवन (Varun Dhawan) अपनी आने वाली एक्शन ड्रामा फिल्म बेबी जॉन (Baby John) की रिलीज के लिए पूरी तरह से तैयार हैं. फिल्म की रिलीज से पहले मंगलवार सुबह वरुण धवन उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर पहुंचे हैं. फिल्म निर्माता एटली (Atlee) और उनकी पत्नी प्रिया एटली (Priya Atlee) और फिल्म की लीड एक्ट्रेस कीर्ति सुरेश (Keerthy Suresh), वामिका गब्बी (Wamika Gabbi) भी साथ नजर आई हैं. इस दौरान सभी ने मिलकर मंदिर की आरती में हिस्सा लिया और भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद लिया.

मंदिर में पूरा अर्चना के बाद मीडिया से बात करते हुए वरुण ने कहा, '' यहां मंदिर में प्रार्थना करना बहुत अच्छा अनुभव था. भगवान फिल्म से बड़े हैं. मैंने बस प्रार्थना की कि लोग जाएं और फिल्म देखें.

इस दिन रिलीज होगी फिल्म

बेबी जॉन क्रिसमस के मौके पर 25 दिसंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होगी. फिल्म का निर्देशन कैलिस ने किया है और एटली ने अपनी 2016 की ब्लॉकबस्टर तमिल मूवी थेरी का रीमेक तैयार किया है, जिसमें थलपति विजय, सामंथा रूथ प्रभु और एमी जैक्सन ने अहम रोल अदा किया था.

