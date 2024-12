मूवी रिव्यू- बेबी जॉन

डायरेक्टर-कलीस

कास्ट- वरुण धवन, जैकी श्रॉफ, कीर्ति सुरेश, वामिका गब्बी

रेटिंग- 3.5/5

2024 वरुण धवन (Varun Dhawan) के लिए शानदार रहा है. सिटाडेल हनी बनी (Citadel Honey Bunny) वेब सीरीज के बाद अब वरुण धवन की मोस्ट अवेटेड फिल्म बेबी जॉन (Baby John) आखिरकार आज 25 दिसंबर को क्रिसमस के मौके पर रिलीज हो गई है. इस फिल्म में वरुण धवन के साथ कीर्ति सुरेश (Keerthy Suresh) और वामिका गब्बी (Wamiqa Gabbi) नजर आई हैं. यह पहली बार है जब कीर्ति और वरुण किसी फिल्म में एक साथ दिखे हैं. वहीं, इस फिल्म के जरिए कीर्ति बॉलीवुड में डेब्यू कर रही हैं. फिल्म एक्शन ड्रामा और इमोशन्स से भरपूर है. तो चलिए एक नजर डालते हैं फिल्म के रिव्यू पर.

कलीस के डायरेक्शन में बनी बेबी जॉन धमाकेदार एक्शन के साथ-साथ इमोशन से भी भरी है. फिल्म में महिला सुरक्षा पर फोकस किया गया है. एटली, मुराद खेतानी, कृष्ण प्रिया और ज्योति देशपांडे ने इस फिल्म को प्रोड्यूस किया है. कहानी का लेखन भी एटली ने किया है. जिओ स्टूडियोज़ और ए फॉर एप्पल के बैनर तले, सिने1 स्टूडियोज़ द्वारा प्रेजेंटेड है 'बेबी जॉन'. आपको बता दें कि बेबी जॉन थलापति विजय स्टारर फिल्म थेरी की रीमेक है.

@Varun_dvn Is back with a BANG 🔥 #BabyJohn is the perfect blend of action, drama, romance, comedy & a killer music album! The punchlines and punches, both land so well that it will leave you speechless. The twists, the sound effects, everything make it a MUST WATCH. (1/2) pic.twitter.com/PJONKGkmO1