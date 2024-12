Baby John twitter review: वरुण धवन स्टारर बेबी जॉन आज आखिरकार थिएटर्स में रिलीज हो गई है. ये फिल्म दर्शकों को पसंद आई या नहीं, यहां जानें.

25 दिसंबर यानी आज पुष्पा 2 (Pushpa 2) को टक्कर देने के लिए एक और मोस्ट अवेटेड फिल्म रिलीज हो गई है. वो कोई और नहीं बल्कि वरुण धवन (Varun Dhawan) की एक्शन थ्रिलर फिल्म बेबी जॉन (Baby John) है. रिलीज के बाद लोगों ने ट्विटर पर इसको लेकर रिएक्शन देना शुरू कर दिया है. वरुण के एक्शन अवतार, जैकी श्रॉफ (Jackie Shroff) का खूंखार अंदाज और सलमान खान (Salman Khan) का कैमियो फैंस को काफी भा रहा है.



बेबी जॉन ने रिलीज से पहले ही खूब लाइमलाइट बटोरी थी. इसने एडवांस बुकिंग में भी अच्छी कमाई की. 25 दिसंबर को छुट्टी वाले दिन रिलीज होने से फिल्म को काफी फायदा मिलने की उम्मीद है. हालांकि, 2024 में सबसे ज्यादा एडवांस बुकिंग करने वाली फिल्‍मों की लिस्‍ट में बेबी जॉन काफी पीछे है. फिलहाल फिल्म देखने से पहले आप इन कुछ ट्वीट को जरूर पढ़ लें.

तरण आदर्श ने फिल्म की तारीफ की है. उन्होंने इसे 3.5 स्टार्स की रेटिंग दी है और इसे मास मसाला फिल्म बताया है.

Salman Khan का है धांसू कैमियो

इस फिल्म में सलमान खान का कैमियो लोगों को काफी पसंद आ रहा है. थिएटर से लोगों ने उनके सीन के वीडियो भी सोशल मीडिया पर लीक कर दिए हैं. खास बात ये है कि सलमान ने इस फिल्म में कैमियो के लिए कोई फीस चार्ज नहीं की है.

पुष्पा 2 ने कर डाली ताबड़तोड़ कमाई

पुष्पा 2 पहले दिन से ना सिर्फ साउथ में बल्कि हिंदी बेल्ट और देश विदेश में भी अच्छी कमाई कर रही है. इसका वर्ल्डवाइड कलेक्शन 1600 करोड़ रुपये से भी ज्यादा को हो गया है. ऐसे में ये वरुण धवन की मूवी को कड़ा टक्कर देगी.

