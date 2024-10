2024 की एक और एक्शन थ्रिलर फिल्म Baby John से Jackie Shroff की पहली झलक सामने आ गई है. इसमें वो खतरनाक अवतार में नजर आ रहे हैं.

Baby John: Jackie Shroff First look

बेबी जॉन (Baby John) साल 2024 की मोस्ट अवेटेड फिल्मों में से एक है. ये एक एक्शन थ्रिलर फिल्म है जिसमें वरुण धवन (Varun Dhawan) लीड रोल में हैं. इस मूवी से जुड़े कई पोस्टर रिलीज हो चुके हैं. इसी बीच दशहरा के मौके पर मेकर्स ने फैंस को बड़ा सरप्राइज दिया है. फिल्म से बब्बर शेर यानी जैकी श्रॉफ (Jackie Shroff first look as Babbar Sher) का पहला लुक जारी किया है. ये देख आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे. आपने इस लुक में एक्टर को पहले कभी नहीं देखा होगा.

बेबी जॉन के मेकर्स ने फिल्म से जैकी श्रॉफ के किरदार की पहली झलक सोशल मीडिया के रिलीज कर दी है. महज 1 मिनट 10 सेकेंड के इस वीडियो ने लोगों को हिलाकर रख दिया है. इसमें उनके रौबदार और खूंखार रूप को देख आप भी हैरान रह जाएंगे. इस वीडियो में वो एक कैदी के रूप में नजर आए. लुक की बात करें तो इसमें वो लंबे भूरे बाल, पुरानी अंगूठियां और गले में जंजीरें पहने दिखे. बैकग्राउंड में जैकी खुद को 'बब्बर शेर' भी कहते हैं.

वरुण धवन ने इस वीडियो को शेयर कर कैप्शन में लिखा 'उस अंधकार का सामना करने के लिए तैयार हो जाओ जिसे आपने कभी आते नहीं देखा...' इसे देखकर मालूम पड़ता है कि जैकी का रोल खूंखार है और वो निगेटिव रोल में हैं. फिलहाल फैंस को अब ट्रेलर का बेसब्री से इंतजार है.

बेबी जॉन का निर्देशन ए कालीस्वरन ने किया है. वरुण और जैकी के अलावा इसमें कीर्ति सुरेश, वामिका गब्बी और राजपाल यादव भी अहम रोल में नजर आएंगे. यह फिल्म कीर्ति सुरेश की पहली बॉलीवुड मूवी है.

Salman Khan का होगा धमाकेदार कैमियो!

वरुण धवन और एटली की फिल्म 'बेबी जॉन' में सलमान खान कैमियो कर रहे हैं. फिलहाल इसको लेकर मेकर्स ने खुद कोई ऐलान नहीं किया है. ये फिल्म 25 दिसंबर, 2024 को रिलीज होगी.

