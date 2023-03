Babil Khan ने जीता बेस्ट डेब्यूटेंट ऑफ द ईयर का अवॉर्ड, पिता Irrfan Khan को इस तरह से दिया इमोशनल ट्रिब्यूट

Babil Khan बाबिल खान

डीएनए हिंदी: मशहूर एक्टर इरफान खान (Irrfan Khan) अब हमारे बीच नहीं हैं पर उनके बेटे बाबिल खान (Babil Khan) बॉलीवुड में एंट्री कर पिता का नाम रोशन कर रहे हैं. फिल्म कला (Qala) से बड़े पर्दे पर डेब्यू करने वाले बाबिल को इस फिल्म के लिए काफी प्यार मिल रहा है. फैंस से लेकर इंडस्ट्री के लोग उन्हें जमकर सपोर्ट कर रहे हैं. इसी बीच बाबिल को बेस्ट डेब्यूटेंट ऑफ द ईयर (Best Debutant of the year) का अवॉर्ड मिला है. इस खास मौके पर उन्होंने अपने पिता को ऐसा ट्रिब्यूट दिया जिसे देख फैंस इमोशनल हो गए हैं.

बाबिल खान ने अपनी पहली ही फिल्म से लोगों की खूब तारीफें बटोरी थीं. उनकी एक्टिंग को लोगों ने काफी सराहा था. इसी के कारण उन्हें बेस्ट डेब्यूटेंट ऑफ द ईयर का अवॉर्ड भी मिला. खास बात ये रही कि इस अवॉर्ड सेरेमनी के लिए उन्होंने अपने पिता इरफान खान का सूट पहना हुआ था. ये देख फैंस काफी इमोशनल हो गए हैं. लोग उन्हें इरफान खान की छाप तक बता रहे हैं.

बाबिल ने ये अवॉर्ड उन्होंने एक्टर शांतनु माहेश्वरी के साथ साझा किया. शांतनु ने संजय लीला भंसाली की फिल्म 'गंगूबाई काठियावाड़ी' से डेब्यू किया था.

Qala को मिला था फैंस का प्यार

डायरेक्टर अन्विता दत्त (Anvita Dutt) की फिल्म कला में बाबिल खान के अलावा तृप्ति डिमरी (Tripti Dimri), स्वास्तिका मुखर्जी, वरुण ग्रोवर , स्वानंद किरकिरे जैसे कई कलाकार मौजूद हैं. फिल्म में अनुष्का शर्मा का कैमियो रोल भी देखने को मिला था. इस फिल्म को ओटीटी प्लेटफॉर्म Netflix पर देखा जा सकता है.

Babil Khan के खाते में हैं कई फिल्में

काला के बाद बाबिल, फरहान अख्तर की वेब सीरीज 'फ्राइडे नाइट प्लान' में नजर आएंगे. वो यशराज फिल्म्स की पहली वेब सीरीज 'द रेलवे मेन' में भी दिखेंगे, जो भोपाल गैस त्रासदी पर आधारित होगी.

