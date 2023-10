बॉलीवुड

Avatar: The Way of Water को लेकर भारत में मचा तहलका, क्या फिल्म की रिलीज से डर गया है Bollywood

Avatar: The Way Of Water का भारत में भी है. फिल्म 16 दिसंबर को रिलीज हो रही है. खास बात ये है कि इस दिन Bollywood की कोई भी मूवी रिलीज नहीं हो रही है.