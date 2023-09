'लगान' के डायरेक्टर आदि शंकराचार्य पर बना रहे फिल्म, शेयर किया शानदार पोस्टर

डीएनए हिंदी: इन दिनों बॉलीवुड से लेकर साउथ तक कई बड़ी फिल्मों को लेकर जबरदस्त चर्चाएं हैं. कई रिलीज होने वाली हैं तो कई मूवीज की शूटिंग चल रही है. इस बीच एक बड़ी फिल्म का ऐलान हो गया है. फिल्म इंडस्ट्री के जाने- माने डायरेक्टर आशुतोष गोवारिकर (Ashutosh Gowariker) ने अपने अपकमिंग प्रोजेक्ट के बारे में खुलासा कर दिया है. उन्होंने बताया है कि वो आदि शंकराचार्य के जीवन पर आधारित फिल्म बना रहे हैं. आशुतोष ने अपनी इस फिल्म का पहला पोस्टर भी शेयर कर दिया है. इस पोस्टर के साथ उन्होंने फिल्म से जुड़ी कई अन्य डिटेल्स भी बता दी हैं.

आशुतोष गोवारिकर ने अपने X अकाउंट पर पोस्ट शेयर करते हुए लिखा- 'मुझे फिल्म 'शंकर' के जरिए आदि शंकराचार्य का जीवन और महानता को स्क्रीन पर उजागर करने का मौका मिला है. मैं इसके लिए शुक्रगुजार हूं. ये फिल्म आचार्य शंकर सांस्कृतिक एकता न्यास और एकआत्माधाम का सहयोग से बन रही है'. इस पोस्ट में उन्होंने अपनी अपकमिंग फिल्म का पहला पोस्टर भी शेयर कर दिया है. इस पोस्टर में फिल्म से जुड़ी डिटेल्स भी लिखी हैं. हालांकि, अभी तक इस बात का ऐलान नहीं हुआ है कि ये फिल्म कब रिलीज होगी.

I am deeply honoured to have the opportunity, to illuminate the Life and Wisdom of Adi Shankaracharya, 🙇 through a cinematic rendition - SHANKAR, in collaboration with Acharya Shankar Sanskritik Ekta Nyas and @EkatmaDham@agppl #sunitagowariker#Shankar #AdiShankaracharya pic.twitter.com/GtvibzFdEV