Madhuri Dixit ने Apple के सीईओ Tim Cook का मुंबई में किया खास वेलकम, शेयर की शानदार फोटो

डीएनए हिंदी: एप्पल के सीईओ टिम कुक (Apple Ceo Tim Cook) हाल ही में भारत पहुंचे. वो 18 अप्रैल को मुंबई के Jio वर्ल्ड ड्राइव मॉल में देश का पहला एप्पल स्टोर लॉन्च (Apple Store Launch) करने जा रहे हैं. इस दौरान उनका स्वागत बॉलीवुड एक्ट्रेस माधुरी दीक्षित (Madhuri DIxit) ने किया. एक्ट्रेस ने उन्हें मुंबई का फेमस वड़ा पाव खिलाया जिसकी फोटो उन्होंने अपने ट्विटर पर शेयर की. इस फोटो में दोनों को हंसते हुए और वड़ा पाव को एन्जॉय करते हुए देखा जा सकता हैं.

माधुरी दीक्षित ने टिम कुक के साथ एक फोटो शेयर की जो काफी तेजी से वायरल हो रही है. साफ जाहिर है कि एक्ट्रेस पक्की मुंबई वाली हैं इसी कारण उन्होंने टिम का वेलकम उन्हें वड़ा पाव खिलाकर किया. एक्ट्रेस ने ये फोटो ट्विटर पर शेयर की जिसपर फैंस जमकर रिएक्ट कर रहे हैं. एक्ट्रेस ने इस फोटो के कैप्शन में लिखा 'वड़ा पाव से बेहतर स्वागत मुंबई में नहीं हो सकता.'

Can’t think of a better welcome to Mumbai than Vada Pav! pic.twitter.com/ZA7TuDfUrv